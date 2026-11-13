Aldo Curti lascia spazio all'istinto: “Lose Control” è il suo nuovo singolo su Gas Records

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Ascolta “LOSE CONTROL” su Spotify > http://tiny.cc/ield101

Aldo Curti torna su Gas Records, la label di Alex Nocera, con il nuovo singolo “Lose Control”, disponibile dal 13 novembre 2026 su tutti i principali digital store.

Dopo aver già lasciato il segno con le release “Do You Want Techno” e “Only X-Secret”, il DJ e producer italiano torna con una nuova produzione che conferma la sua direzione musicale, esplorando le sonorità della techno e della hard techno contemporanea.

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“Lose Control” è un invito a lasciarsi andare, vivere il momento senza filtri e abbandonare ogni forma di controllo, mettendo da parte, almeno per qualche istante, il peso e le preoccupazioni della quotidianità. Un viaggio sonoro intenso e travolgente, costruito attorno a un groove incisivo, percussioni martellanti, un basso profondo e una vocal deciso.

Per Aldo Curti, ogni produzione nasce da un concept ben preciso. La fase creativa rappresenta un processo spontaneo attraverso il quale suoni e atmosfere prendono forma, dando vita a scenari spesso realistici, talvolta arricchiti da suggestioni di fantasia. L'obiettivo è quello di accompagnare l'ascoltatore in un'immaginazione ben definita, trasmettendo attraverso la musica strumentale e le parti vocali emozioni, immagini e sensazioni.

“Lose Control” è una delle nuove produzioni che segnano il ritorno di Aldo Curti dopo un periodo di pausa e sperimentazione musicale, durante il quale il producer ha avuto modo di esplorare nuove sonorità e sviluppare ulteriormente la propria identità artistica.

Aldo Curti commenta il suo nuovo singolo “Lose Control”:

«Quando l'ho prodotto non stavo cercando un pezzo. Stavo individuando un suono che mi facesse sentire qualcosa. E poi l'ho trovato. Quel loop... quelle percussioni che martellano, quel basso che sembra cedere sotto il suo peso. Mi è entrato dentro e non mi ha più mollato. A un certo punto non ero più io a realizzare il pezzo. Ero io a seguirlo. Mi sentivo stretto, come dentro una fabbrica dove tutto si accende da solo e non puoi spegnere niente. E lì ho capito che non dovevo controllare nulla. Dovevo solo lasciarlo andare. Lasciare che mi prendesse. Per me Lose Control non è un titolo.

È quello che mi è successo davvero durante il processo di creazione».

ALDO CURTI

DJ e producer italiano, Aldo Curti si avvicina al mondo della musica elettronica sin da giovanissimo, iniziando il proprio percorso dietro la consolle nei principali club di Brescia, Bergamo, Verona e non solo. Nel corso degli anni ha condiviso la consolle con artisti di rilievo della scena nazionale, maturando un'esperienza che lo ha portato ad approfondire sempre di più il mondo della produzione musicale. Questa passione lo ha spinto a inaugurare il proprio studio di produzione, situato in provincia di Mantova.

Tra le sue principali release figurano “Do You Want Techno” e “Reggae Storm”, entrambe realizzate con Enfor, “Save The Sound” e “Only X-Secret”, quest'ultimo accompagnato da un videoclip ufficiale disponibile sul suo canale YouTube.

Con “Lose Control”, Aldo Curti inaugura un nuovo capitolo del proprio percorso artistico, tornando su Gas Records con una produzione che mette al centro energia, identità sonora e libertà espressiva.

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Spotify: http://tiny.cc/1ybqzz

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