Digital Angels tra le prime agenzie a ottenere la LinkedIn Ads Agency Certification

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14/10/2026 – Digital Angels, agenzia di marketing con sedi a Roma e Milano e socio IAB Italia, ha ottenuto la LinkedIn Ads Agency Certification, il programma di certificazione dedicato alle agenzie che verifica le competenze nella pianificazione, gestione e ottimizzazione delle campagne LinkedIn Ads, posizionandosi tra le prime agenzie a ottenere questo riconoscimento.

Digital Angels presidia infatti LinkedIn con un approccio integrato, mettendo a sistema competenze di social media marketing, content strategy, influencer marketing, media planning e advertising. Un modello che consente di lavorare lungo tutto il funnel: dalla costruzione della brand awareness e della reputazione all’engagement delle community, fino a obiettivi di performance, con una particolare esperienza nella lead generation e nel marketing B2B.

Dalla presenza organica alla costruzione delle community ed employer branding

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Sul fronte del social media marketing, Digital Angels affianca realtà pubbliche e private nella definizione di strategie editoriali, nella produzione di contenuti, nel community management e nello sviluppo di progetti di influencer marketing con attività pensate per valorizzare il posizionamento dei brand e costruire relazioni continuative con le audience professionali.

LinkedIn rappresenta inoltre per Digital Angels un canale strategico per le attività rivolte alle persone e al mercato del lavoro. L’agenzia affianca non solo i dipartimenti marketing, ma anche le direzioni HR nella progettazione di attività di employer branding, recruiting ed employer advocacy lavorando sulla valorizzazione dell’identità aziendale, sul coinvolgimento delle persone e sulla capacità delle aziende di raggiungere candidati in linea con le proprie esigenze. Tra i progetti più rappresentativi rientra quello sviluppato per Ferrero, volto a supportare la strategia di employer branding e recruiting attraverso campagne media dedicate su LinkedIn.



Nel settore privato, l’agenzia ha maturato una consolidata esperienza nell’utilizzo di LinkedIn per rispondere a esigenze di comunicazione e business differenti. Tra i progetti sviluppati rientra quello per Ayvens, nata dall’unione di ALD Automotive e LeasePlan, affiancata nella promozione delle soluzioni dedicate alle flotte aziendali e nel raggiungimento di audience professionali. Digital Angels ha collaborato inoltre con Confindustria Dispositivi Medici su attività di comunicazione rivolte a un ecosistema B2B altamente specializzato, mentre per Torre SGR, parte del gruppo Fortezza RE, ha lavorato alla promozione dell’offerta e al raggiungimento di target professionali di settore. A questi si aggiunge l’esperienza con Fabbri 1905, brand del Gruppo Fabbri, per la valorizzazione dei prodotti destinati al canale HoReCa e il presidio di un’audience B2B.

In ambito istituzionale, Digital Angels ha lavorato su progetti di social media marketing e comunicazione digitale per diverse amministrazioni ed enti pubblici. Tra i progetti più significativi figurano quelli realizzati per il Ministero della Salute, affiancato nelle attività di social media marketing e community management nel periodo successivo alla pandemia, e per il Ministero del Lavoro, per il quale Digital Angels ha definito la strategia editoriale e di audience targeting contribuendo alla crescita della più ampia community della Pubblica Amministrazione italiana su LinkedIn, oggi con oltre 330.000 follower.

Tra le esperienze in ambito istituzionale rientra inoltre Invest in Tuscany, la struttura della Regione Toscana dedicata all’attrazione di investimenti esteri e nazionali, tra le iniziative di riferimento in Italia nel supporto all’attrazione di imprese e investimenti sul territorio.

Dalla visibilità alla conversione: le strategie media su LinkedIn

Per le attività di media planning, Digital Angels opera attraverso DAs Media, il centro media dell’agenzia, che integra strategia, dati, mezzi offline, piattaforme digitali e AI per trasformare l’attenzione in crescita misurabile.

LinkedIn viene utilizzato all’interno di strategie media strutturate per raggiungere audience professionali e decision maker con obiettivi differenti: awareness, consideration, engagement, traffico qualificato e lead generation.

Particolarmente significativa è l’esperienza maturata nel settore education. DAs Media ha progettato campagne su LinkedIn per realtà quali LUISS University, LUISS Business School, con l’obiettivo di promuovere l’offerta formativa in Italia e all’estero, di generare lead qualificati e rafforzare la visibilità del brand sui mercati internazionali.

A queste si aggiungono attività realizzate per Talent Garden, Scuola IMT Alti Studi Lucca, 24ORE Formazione, ISTUD e Globeducate, con strategie orientate alla promozione di master, corsi, programmi formativi e open day e alla generazione di contatti qualificati.

In ambito finance, l’agenzia ha realizzato strategie avanzate di media planning e advertising per Il Sole 24 ORE, MetLife, Scalapay, BNP Paribas e Bibanca, parte del Gruppo BPER.

Un patrimonio di competenze che permette di utilizzare la piattaforma non soltanto come strumento di visibilità, ma come leva di business capace di intercettare audience verticali, professionisti e decision maker lungo percorsi di conversione anche complessi.

La LinkedIn Ads Agency Certification rafforza così il posizionamento di Digital Angels come agenzia specializzata nella pianificazione e gestione di attività su LinkedIn Ads e riconosce un percorso fondato sulla formazione continua degli Angels, sull’esperienza maturata in numerosi settori e sulla capacità di integrare creatività, strategia, dati e media in progetti orientati a obiettivi concreti di comunicazione, marketing e business.

“Questa certificazione si inserisce in un percorso di formazione continua che, per Digital Angels, è parte integrante della strategia di crescita. LinkedIn è un canale su cui abbiamo maturato negli anni competenze trasversali, dalla strategia e dai contenuti fino al media planning, alla lead generation e alla misurazione. Rafforzare ulteriormente queste competenze significa offrire ai nostri clienti strategie sempre più consapevoli, costruite sulle best practice della piattaforma e integrate con gli obiettivi di comunicazione e di business.” dichiara Donatello Guarino, Head of Operations di Digital Angels.

LinkedIn does not endorse or guarantee the services of any agency that completes the certification program