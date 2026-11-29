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Secondo quanto riportato dal Washington Post, nelle fasi iniziali del conflitto l'Iran avrebbe sfruttato la rete Starlink per coordinare attacchi con droni contro le forze statunitensi. Una rivelazione che getta nuova luce sui rischi legati alla diffusione globale della connettività satellitare e sulle responsabilità di SpaceX nella gestione della propria infrastruttura.

Il ruolo di Starlink nel coordinamento degli attacchi

Stando a quanto ricostruito, i terminali Starlink sarebbero stati impiegati per sincronizzare le operazioni dei droni, sfruttando la copertura a banda larga del sistema satellitare. La scoperta avrebbe spinto SpaceX a licenziare almeno due dirigenti, segnale di una reazione interna decisa da parte dell'azienda di Elon Musk.

Le verifiche dopo l'attacco a Port Shuaiba

Un passaggio cruciale riguarda l'attacco che ha causato la morte di sei militari americani a Port Shuaiba, in Kuwait. In seguito a quell'episodio, SpaceX avrebbe introdotto verifiche di identità per i terminali Starlink installati su velivoli che superano i 160 km/h, un'accortezza pensata per limitare usi impropri della rete in contesti operativi.

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Le tensioni con il Pentagono e il piano Starshield

Musk si sarebbe inoltre irritato per l'impiego da parte del Pentagono di droni LUCAS contro l'Iran attraverso un piano Starshield più economico, destinato a operazioni terrestri. Una vicenda che intreccia sicurezza nazionale, interessi industriali e il delicato equilibrio tra innovazione tecnologica e controllo degli strumenti di connettività.

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