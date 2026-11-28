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Il tecnico rossoblù punta sulla reazione del gruppo e su una maggiore attenzione senza palla. Spadoni torna a disposizione dopo l’infortunio.

Il Crotone cerca punti e fiducia nella sfida di Serie C contro il Picerno. Nella conferenza stampa della vigilia, mister Greco ha analizzato le difficoltà dei rossoblù, soffermandosi sulla distanza tra la mole di gioco costruita e i risultati ottenuti. Per invertire la rotta, il tecnico chiede alla squadra di sfruttare meglio le occasioni e di mantenere maggiore attenzione quando perde il possesso.

Crotone troppe occasioni senza gol e sette sconfitte di misura

Tra i dati richiamati in conferenza ci sono i 12 gol segnati e le 10 sconfitte, sei delle quali in casa. In sette occasioni il Crotone ha perso con un solo gol di scarto. Il dato aiuta a leggere il peso della scarsa concretezza offensiva. Nelle gare rimaste in bilico, trovare il pareggio avrebbe cambiato il risultato e il modo di affrontare il finale.

Greco ha spiegato che, secondo le analisi dello staff, il Crotone è tra le squadre che producono di più. Ha però riconosciuto un calo recente, soprattutto nell’ultima partita in casa, in cui ha visto meno energia del solito. Diversa la sua valutazione della prova di Cava, dove ritiene che i rossoblù abbiano fatto abbastanza per evitare la sconfitta.

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La pressione della classifica e la risposta della squadra

Per Greco, la classifica di Serie C pesa anche sulla fiducia dei giocatori. Quando gli sforzi e le prestazioni portano pochi punti, cresce la frustrazione e diventa più difficile giocare con la stessa sicurezza. Il tecnico ha raccontato di aver ritrovato in allenamento un gruppo deluso, ma disposto a lavorare per cambiare la situazione.

Durante il confronto con i giornalisti, Greco si è assunto la responsabilità per il clima che si è creato e ha riconosciuto la delusione dei tifosi. Sul piano del gioco, intende conservare l’identità costruita fin qui e introdurre accorgimenti mirati, a partire dalla gestione delle azioni in cui il Crotone si sbilancia per attaccare.

Picerno in zona playoff e attenzione alle ripartenze

Il Picerno arriva alla sfida in zona playoff e, secondo i dati richiamati alla vigilia, ha il secondo miglior attacco del girone alle spalle del Potenza. Le tre assenze segnalate tra gli avversari cambiano poco nella preparazione di Greco, che si aspetta giocatori motivati a sfruttare l’occasione di partire titolari.

Per il Crotone, una delle situazioni da gestire sarà il momento in cui perde palla. Il tecnico ha osservato che la squadra, quando porta molti uomini in avanti, ha talvolta lasciato spazi e perso attenzione nella fase di non possesso. Contro il Picerno servirà proteggersi dalle ripartenze e sfruttare con maggiore precisione gli spazi concessi dagli avversari.

Spadoni disponibile e Ruggero alle prese con il recupero

Spadoni torna a disposizione dopo l’infortunio. Greco valuterà se schierarlo dall’inizio o inserirlo a gara in corso, in base al minutaggio che il giocatore sarà in grado di sostenere. Nato come attaccante centrale e impiegato anche da esterno, può offrire al Crotone una soluzione in più per attaccare la porta e occupare l’area di rigore.

Per Ruggero proseguono invece le verifiche legate al percorso di recupero. Sul calciomercato invernale, Greco ha riferito di aver condiviso con la società e il direttore la linea sulle possibili uscite. Eventuali offerte dovranno tenere conto del valore dei calciatori, mentre dal gruppo il tecnico dice di aver ricevuto segnali di impegno durante tutta la settimana.









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