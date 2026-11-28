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Il Frosinone torna al successo con una prestazione convincente: 3-0 sul Parma allo Stirpe, davanti agli occhi del ct azzurro Roberto Mancini. Una vittoria che assume un significato particolare per il tecnico Massimiliano Alvini, il quale ha sottolineato come la squadra sia riuscita a superare le scorie del Milan, la sconfitta rimediata a San Siro nella giornata precedente.

La soddisfazione di Alvini

Al termine della partita, Alvini ha espresso tutta la sua contentezza per la reazione dei ragazzi: "Le scorie della gara di Milano te le porti dietro. Questa è una squadra giovane e poteva risentirne. Per questo è una vittoria significativa". Il tecnico ha poi analizzato la prestazione, riconoscendo alcune difficoltà nella prima frazione: "Non abbiamo finalizzato bene e non siamo stati precisi nel palleggio. Abbiamo dato agli avversari la possibilità di rimanere più compatti, ma non sono scontento".

La tripletta di Bobcek e il lavoro dello staff

Protagonista assoluto della serata è stato Tomas Bobcek, all'esordio dal primo minuto e autore di una tripletta che ha deciso la sfida. Alvini ha elogiato il lavoro dello staff tecnico: "C'è stato un lavoro straordinario dello staff. Averlo presentato al momento giusto e non averlo bruciato prima è motivo di soddisfazione". L'inserimento graduale dell'attaccante sta dando i suoi frutti, e la sua prestazione premia la pazienza e la gestione oculata del suo percorso di crescita.

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Riconoscimenti e obiettivi futuri

Il momento positivo del Frosinone non è passato inosservato nemmeno tra gli addetti ai lavori. Le parole di apprezzamento di Fabregas e Farioli rappresentano per Alvini un riconoscimento importante: "Se del Frosinone parlano Fabregas e Farioli è significativo per noi, non le teatralità di certi dibattiti. Sicuramente le parole dei colleghi fanno piacere alla mia squadra e alla società". Il tecnico guarda con fiducia al futuro, consapevole delle difficoltà che attendono una neopromossa: "In serie A una matricola può perdere tre o quattro partite di fila, può succedere a tutti. Era importante ritrovare continuità. La prima cosa è dare un significato al campionato per l'obiettivo da raggiungere, poi si vedrà". Con 23 punti in classifica, il Frosinone ha grandi chance di restare in Serie A, come sottolineato da Alvini: "Grazie alla società, è una squadra che ha grandi chance di restare in Serie A e sarebbe significativo. Tante componenti hanno fatto sì che oggi abbiamo 23 punti". Infine, una frase che sintetizza il valore del percorso: "Le cicatrici ti fortificano".