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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 25 del 28-11-2026.pdf





Cuore, orgoglio e un pizzico di timore per le “Norbellissime”. Quando il calendario mette di fronte la piccola realtà del Guilcer e la pluriscudettata d’Italia, le lancette dell’emozione accelerano inevitabilmente. Domenica alle ore 17:00, nella palestra comunale di via Azuni, il Tennistavolo Norbello si prepara a vivere una di quelle giornate da ricordare.

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A far visita alle padrone di casa sarà infatti il TT. Castel Goffredo, formazione contro cui il sodalizio presieduto da Simone Carrucciu ha incrociato le racchette negli appuntamenti più prestigiosi degli ultimi tempi: dalla memorabile finale scudetto del 2025, alla finale di Coppa Italia, fino all’epilogo della Supercoppa Italiana disputata appena il mese scorso.

In entrambe le occasioni le portacolori gialloblù hanno accarezzato il colpaccio, arrendendosi soltanto al fotofinish dopo aver fatto tremare le vene ai polsi delle blasonate rivali. Ma se le mantovane hanno messo in bacheca trofei su trofei, sovvertendo spesso anche i pronostici più complessi, una ragione ben precisa ci sarà. Eppure, ogni volta che le “Norbellissime” varcano la transenna per sfidare Castel Goffredo, la miscela di dedizione assoluta e sano timore reverenziale diventa il carburante principale della vigilia.

A rendere ancora più frizzante l’atmosfera in casa norbellese contribuisce un tour de force organizzativo che vede la dirigenza stretta tra l’incudine e il martello. Archiviato appena ieri, venerdì 27 novembre, il successo dell’undicesima edizione della Giornata Paralimpica nel Guilcer, lo staff è già proiettato a capofitto verso l’8 dicembre, data in cui il 17° Trofeo Internazionale “Città di Norbello” tornerà a regalare quel saporito connubio tra l’agonismo d’élite e la parentesi culturale: dagli scatti d’autore del Concorso Fotografico “Obiettivo Tennistavolo” fino all’immancabile spazio culturale, curato con minuzia attraverso la selezione di volumi ricercati per stuzzicare la curiosità del pubblico.

Sul fronte tecnico, si registrano luci e ombre. In panchina mancherà ancora una volta la guida di Olga Dzelinska, ancora ferma ai box, ma il tecnico ha già rassicurato l’ambiente garantendo il proprio rientro accanto alle atlete a partire dalla prossima giornata di A1 femminile.

La nota più lieta giunge invece dal PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni, dove Irene Moretti ha sfiorato l’impresa nel torneo nazionale giovanile. La talentuosa atleta gialloblù si è arresa soltanto al quinto set nella finalissima Under 21 femminile (8-11, 11-9, 10-12, 12-10, 11-9) al cospetto di Caterina Angeli.

“Sicuramente è rimasto un po' di amaro in bocca per la finale dove ero avanti 2-1 – ricorda Irene Moretti – e ho cercato di lottare fino alla fine, ma credo che sia mancata un po' di lucidità nei punti decisivi: cercherò di lavorare di più su quegli aspetti per migliorarli. Adesso pensiamo alla partita contro il Castel: affrontiamo le favorite, quindi abbiamo tutto da guadagnare e sono sicura che ce la metteremo tutta per fare del nostro meglio”.





Campionato Serie A Femminile – Girone Unico





Quinta giornata Domenica 29 novembre 2026 Ore 17:00





Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)





A.S.D. Tennistavolo Norbello Tennistavolo Castel Goffredo 0 0





LA LENTE D’INGRANDIMENTO: NUMERI, CLASSIFICA E STATISTICHE DELLA SFIDA





La situazione in graduatoria

Le due contendenti si presentano all’appuntamento separate da quattro lunghezze, pur avendo disputato entrambe tre incontri. La Brunetti Castel Goffredo viaggia a quota 8 punti (frutto di tre vittorie su tre, con 9 partite individuali vinte e appena 2 perse; 27 set a 9) e il Tennistavolo Norbello occupa invece la sesta piazza con 4 punti (1 successo e 2 battute d’arresto; 5 incontri vinti e 6 ceduti; 19 parziali conquistati contro 23).

Il borsino delle “norbellissime”

In casa sarda, la polacca Paulina Aleksandra Krzysiek (100% di successi, 3-1 all’esordio su Sofia Minurri), affiancata dal solido 66,7% di rendimento sia della russa Anastasiia Kolish (2 vittorie su 3, capace di superare Francesca Seu e Debora Vivarelli prima dello stop con Gaia Monfardini) sia della già citata Irene Moretti (2 affermazioni su 3: semaforo verde contro Nicoletta Criscione e Melissa Oprandi al quinto set, disco rosso di misura con Miriam Benedetta Carnovale). Ancora a caccia del primo acuto stagionale la ceca Hana Matelova (0 su 1, battuta da Kim Seongjin) e la capitana slovena Ana Tofant (0 su 3, piegata finora da Monfardini, Vivarelli e Tania Maria Plaian).





I numeri delle campionesse d’Italia

Dall’altra parte della rete si erge un autentico muro statistico. Guidano la graduatoria di rendimento con il 100% di vittorie l’italo-bulgara Nikoleta Stefanova, ex di turno (numero 6 d’Italia, 2 su 2 contro Valentina Roncallo e Sofia Minurri, 6 set vinti e uno solo lasciato per strada) e la fuoriclasse romena Bernadette Cynthia Szocs (2 su 2 senza concedere nemmeno un parziale a Andreea Teodora Clapa e Irina Ciobanu). Subito dietro si attesta l’altra romena Andreea Dragoman con il 75% (3 successi su 4: vittorie nette su Oishiki Joardar, Teodora Simon e Roxana-Ana-Maria Istrate, unica sconfitta per mano di Haruna Ojio), mentre l’azzurra Nicole Arlia (numero 4 del ranking nazionale) viaggia al 66,7% con 2 affermazioni su 3 (superate Margherita Cerritelli e in cinque set Roxana-Ana-Maria Istrate, stop contro Haruna Ojio).