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Il Frosinone torna al successo in modo convincente battendo il Parma per 3-0 grazie a una tripletta di Bobcek. Dopo due sconfitte consecutive contro Cagliari e Milan, i ciociari ritrovano i tre punti e centrano la sesta vittoria casalinga di fila, con ben 19 gol segnati davanti al proprio pubblico. La squadra di Alvini sale così a quota 23 punti, al sesto posto in zona Conference League, in attesa di Como-Juventus.

La partita

Il primo tempo è equilibrato, con il Frosinone che fa possesso palla ma non riesce a incidere. Il Parma si difende con ordine ma crea poco. Nella ripresa, i padroni di casa cambiano ritmo e trovano in Bobcek l'uomo partita: l'attaccante slovacco segna tre reti in 25 minuti, dimostrando finalmente il suo valore dopo un avvio di stagione difficile.

Le scelte dei tecnici

Alvini recupera Raimondo e Grillitsch, entrambi in panchina, e schiera Bobcek dal primo minuto al centro dell'attacco. Il Parma di Gilardino si affida al solito 3-5-2 con Ndiaye, Troilo e Del Prato in difesa, e con Elphege e Tourè in avanti. Nonostante gli sforzi, gli emiliani mostrano limiti evidenti in tutti i reparti e subiscono la terza sconfitta consecutiva.

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La classifica

Il Parma resta fermo a 8 punti, al terzultimo posto, in piena zona retrocessione. La situazione è preoccupante: nelle ultime 8 giornate ha collezionato solo 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte. Il Frosinone, invece, continua a sognare un posto in Europa.

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