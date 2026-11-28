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I rossoblù si fanno raggiungere dopo il doppio vantaggio ma chiudono due trasferte difficili con quattro punti e guardano alla sfida con la Salernitana

Il Cosenza torna da Sorrento con un punto e il rammarico per una vittoria sfumata a un minuto dalla fine. Il 2 a 2 lascia l’amaro in bocca a Federico Coppitelli, che nel dopogara ha messo in evidenza la qualità del primo tempo e le occasioni per chiudere l’incontro. Il tecnico ha individuato nella gestione degli ultimi minuti il principale margine di miglioramento per il suo gruppo.

Il Cosenza costruisce il doppio vantaggio con un primo tempo di qualità

Nella lettura di Coppitelli, la prova dei rossoblù è stata convincente soprattutto per come la squadra ha limitato le iniziative del Sorrento. Il Cosenza ha chiuso le linee di passaggio degli avversari e ha creato diverse occasioni a tu per tu con il portiere. Secondo l’allenatore, fino allo 0 a 2 i padroni di casa non avevano trovato lo specchio della porta.

Il primo gol del Sorrento ha cambiato il ritmo della gara. I padroni di casa hanno aumentato i rischi e la partita si è aperta, con occasioni da entrambe le parti. Il Cosenza ha avuto ancora la possibilità di segnare il terzo gol poco prima del pareggio, arrivato al termine di una mischia in area.

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Coppitelli indica nella gestione del finale il passo da fare

Sul 2 a 1 il tecnico avrebbe voluto vedere i rossoblù alzare il baricentro, soprattutto negli ultimi minuti. Portare il gioco più lontano dalla propria area avrebbe ridotto la pressione del Sorrento, che nel finale ha sfruttato l’occasione per rientrare definitivamente in partita.

Coppitelli ha ricondotto questa difficoltà anche alla giovane età del gruppo. Contro una squadra esperta, la capacità di controllare il ritmo e scegliere quando tenere il pallone può fare la differenza quanto la precisione sotto porta. Resta il bilancio di quattro punti in due trasferte, che il tecnico considera un segnale della crescita del Cosenza.

Al San Vito Marulla arriva la Salernitana

Il prossimo impegno dei rossoblù è contro la Salernitana al San Vito Marulla. Coppitelli la considera una delle squadre più forti della Serie C per qualità della rosa, anche in una fase in cui il gruppo granata deve assimilare le idee del nuovo allenatore e sta recuperando giocatori importanti.

Per il Cosenza la sfida offre l’occasione di dare continuità ai risultati delle ultime due trasferte, a partire da ciò che ha funzionato a Sorrento e dalla gestione dei momenti in cui l’avversario alza la pressione.

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