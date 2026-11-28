Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Lazio vince in rimonta sul campo del Torino e conquista tre punti pesanti. Al termine della sfida, l'allenatore Gennaro Gattuso ha voluto elogiare la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando come la squadra non si sia snaturata di fronte alle difficoltà iniziali. "Nei primi 15-20 minuti abbiamo sofferto i loro inserimenti e ci siamo persi gli uomini, ma non si arretra di un centimetro", ha dichiarato il tecnico ai microfoni di Dazn. "Ringrazio i ragazzi per la voglia: si allenano sempre a mille all'ora, con questo entusiasmo magari si può sbagliare tecnicamente ma non a livello di mentalità".

La crescita del gruppo secondo Frattesi

Anche Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, ha evidenziato il salto di qualità compiuto dalla squadra: "C'è più consapevolezza rispetto all'inizio, è uno step importante perché siamo passati dal dire che forse vinciamo o forse perdiamo all'obiettivo di vincerle tutte: abbiamo fatto un bello switch mentale, ora pensiamo a fare più punti possibile e poi vediamo".

Prossimo impegno all'Olimpico con i tifosi

Il prossimo impegno casalingo vedrà la Lazio affrontare l'Atalanta in uno Stadio Olimpico che si preannuncia gremito. Gattuso ha commentato: "Dovremo essere bravi a gestire una gara con 50mila spettatori, non ci è ancora successo ed è giusto che vengano per applaudire Sarri nella sfida contro l'Atalanta". Il tecnico ha poi aggiunto: "Derby contro la Roma? Me ne parlano da due mesi, ma vale sempre tre punti".

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La vittoria contro il Torino rappresenta un segnale importante per la Lazio, che dimostra di avere carattere e di poter lottare fino alla fine su ogni campo. La mentalità impressa da Gattuso sta dando i suoi frutti, con i giocatori che sembrano aver assimilato la filosofia del tecnico.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra