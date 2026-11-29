Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dopo la vittoria ottenuta contro il Genoa a San Siro, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha analizzato la prestazione della squadra, evidenziando l'importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare sui dettagli. "Dobbiamo dare continuità a quanto di buono facciamo", ha dichiarato Chivu ai microfoni di Sky. "Dobbiamo limare qualche difetto che ogni tanto facciamo vedere, bisogna nasconderli bene i difetti e mettere in campo l'atteggiamento giusto nelle varie competizioni".

L'importanza di restare sul pezzo

Il tecnico ha poi aggiunto: "Dobbiamo lavorare sodo e stare sul pezzo, nessuno ci regala nulla". Un monito chiaro alla squadra, chiamata a non abbassare la guardia in un campionato competitivo. Chivu ha inoltre sottolineato la necessità di essere sempre all'altezza: "Dobbiamo essere la squadra che è da battere e dobbiamo essere sempre all'altezza e pronti ad affrontare diversi momenti, specie quelli negativi, affrontare le situazioni che possono toglierci fiducia".

Un gruppo con carattere e voglia di migliorare

Nonostante le difficoltà, l'allenatore ha elogiato la mentalità del gruppo: "Questo è un gruppo che ha carattere, che ha tanta voglia di migliorarsi, lavorare e fare, ripetere una stagione competitiva". Parole che confermano la fiducia di Chivu nei suoi giocatori e la determinazione a costruire un percorso solido e duraturo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra