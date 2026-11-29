Chivu esorta l'Inter a restare concentrata e correggere i difetti dopo il successo sul Genoa
Dopo la vittoria ottenuta contro il Genoa a San Siro, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha analizzato la prestazione della squadra, evidenziando l'importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare sui dettagli. "Dobbiamo dare continuità a quanto di buono facciamo", ha dichiarato Chivu ai microfoni di Sky. "Dobbiamo limare qualche difetto che ogni tanto facciamo vedere, bisogna nasconderli bene i difetti e mettere in campo l'atteggiamento giusto nelle varie competizioni".
L'importanza di restare sul pezzo
Il tecnico ha poi aggiunto: "Dobbiamo lavorare sodo e stare sul pezzo, nessuno ci regala nulla". Un monito chiaro alla squadra, chiamata a non abbassare la guardia in un campionato competitivo. Chivu ha inoltre sottolineato la necessità di essere sempre all'altezza: "Dobbiamo essere la squadra che è da battere e dobbiamo essere sempre all'altezza e pronti ad affrontare diversi momenti, specie quelli negativi, affrontare le situazioni che possono toglierci fiducia".
Un gruppo con carattere e voglia di migliorare
Nonostante le difficoltà, l'allenatore ha elogiato la mentalità del gruppo: "Questo è un gruppo che ha carattere, che ha tanta voglia di migliorarsi, lavorare e fare, ripetere una stagione competitiva". Parole che confermano la fiducia di Chivu nei suoi giocatori e la determinazione a costruire un percorso solido e duraturo.
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.