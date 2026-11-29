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Gli accertamenti della Procura riguardano presunte fatture per operazioni inesistenti e crediti d’imposta ritenuti indebiti. Tra le operazioni esaminate figura il progetto delle cavigliere elettroniche per le giovanili.

La Procura della Repubblica di Pescara indaga su una serie di operazioni contabili che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbero sottratto risorse alla Delfino Pescara 1936 e consentito di utilizzare crediti d’imposta non spettanti. Tra gli indagati figura il presidente del club Daniele Sebastiani.

Come riferito nella puntata del 26 novembre 2026 della trasmissione web A Tutto Campo, diffusa su YouTube dal canale 1936 Solo Io, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari. Secondo la ricostruzione presentata in trasmissione, il provvedimento interessa 18 persone fisiche e 13 imprese e riguarda un presunto profitto illecito complessivo di 12,5 milioni di euro.

Le ipotesi al centro dell’inchiesta sul Pescara Calcio

Gli accertamenti riguardano la corrispondenza tra le fatture e le operazioni che quei documenti avrebbero dovuto attestare. Gli investigatori ipotizzano che parte della documentazione contabile sia stata utilizzata per giustificare operazioni ritenute fittizie e per compensare debiti fiscali con crediti d’imposta ritenuti indebiti.

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Nella ricostruzione illustrata in puntata sono emersi anche profili relativi a reati societari, autoriciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti. Dei 12,5 milioni complessivi, circa 5,17 milioni di euro sono stati indicati come presunto profitto riferibile alla Delfino Pescara 1936.

Le 5 mila cavigliere elettroniche destinate alle Academy

Una delle operazioni discusse riguarda la fornitura di 5 mila dispositivi per il settore giovanile, per un valore di circa 2,3 milioni di euro secondo le cifre riportate durante la puntata. Il progetto, presentato nel novembre 2023 in collaborazione con Contrader, prevedeva l’impiego di sensori inseriti in cavigliere per registrare dati sulle prestazioni dei giovani calciatori e consultarli tramite un’applicazione.

L’interesse investigativo riguarda la documentazione contabile della fornitura e il rapporto tra l’investimento dichiarato e i benefici fiscali associati all’operazione. La trasmissione ha richiamato anche altre movimentazioni finanziarie esaminate nell’inchiesta.

Gli interrogativi sulle scadenze del club

Nel corso di A Tutto Campo, il commercialista Saverio Mancinelli, già curatore fallimentare della precedente Pescara Calcio, ha richiamato l’attenzione sulla liquidità disponibile per far fronte a stipendi, fornitori e scadenze federali. Le conseguenze per la gestione quotidiana dipenderanno dalle risorse effettivamente utilizzabili dal club e dall’evoluzione del provvedimento cautelare.

Durante il confronto è stata discussa anche la possibilità di un sostegno finanziario da parte della compagine societaria, con un riferimento a Marco Verratti. Il suo eventuale intervento è emerso in trasmissione come ipotesi. Anche le possibili ripercussioni in sede sportiva sono state discusse come uno scenario legato a eventuali accertamenti federali.

Presunzione di innocenza

Ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutte le persone indagate devono essere considerate innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna. Il sequestro preventivo è una misura cautelare e le ipotesi investigative restano da accertare nelle sedi competenti. Senato della Repubblica