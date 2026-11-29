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L’alta pressione si rafforza sul Centro Nord e le temperature scendono soprattutto di notte. Martedì tornano le piogge tra Calabria e Sicilia con fenomeni locali sul medio Adriatico.

Le previsioni meteo dal 29 novembre al 1 dicembre indicano un avvio di settimana più freddo, con ampie schiarite al Centro Nord e minime vicine o inferiori a zero in alcune pianure settentrionali e nelle vallate interne del Centro. Al Sud il tempo resterà più variabile, con piogge localizzate domenica e un aumento dell’instabilità martedì.

Domenica 29 novembre con schiarite e piovaschi al Sud

Al Nord prevale il tempo asciutto, con schiarite più ampie a Nordest e qualche nube in più sui settori occidentali. Tra la bassa Lombardia e il basso Piemonte sono possibili foschie e banchi di nebbia, soprattutto al mattino. Le massime si fermano intorno a 8 °C a Milano e Torino.

Al Centro le schiarite più ampie interessano Toscana e Lazio, mentre sul versante adriatico e in Umbria la nuvolosità sarà più presente. In Sardegna si alterneranno sole e nubi. A Roma la massima potrà raggiungere 14 °C.

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Al Sud la giornata sarà in gran parte asciutta, con piogge irregolari tra Calabria e Sicilia e la possibilità di qualche temporale sui settori tirrenici. I venti settentrionali soffieranno con rinforzi sui bacini meridionali, dove i mari saranno generalmente molto mossi.

Lunedì 30 novembre più freddo con nubi sull’Adriatico

Al Nordovest sono attese ampie schiarite. Sul Triveneto la giornata inizierà con più nubi, seguite da aperture nel pomeriggio. Sulle Alpi di confine potrà cadere ancora qualche fiocco. Le massime saranno intorno a 8 °C a Torino e 6 °C a Bologna.

Al Centro le nubi insisteranno sulle regioni adriatiche e, soprattutto al mattino, in Umbria e nelle zone interne della Toscana. Sul versante tirrenico ci sarà più sole, con massime di 12 °C a Roma e 8 °C a Firenze.

Al Sud gli addensamenti più estesi interesseranno Puglia, Basilicata e i rilievi di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio sono possibili rovesci intermittenti in Basilicata, mentre i venti da nordest manterranno molto mossi diversi tratti di mare.

Per seguire lo spostamento delle piogge durante la giornata, consulta il Meteo Radar InfoOggi.it.

Martedì 1 dicembre piogge tra Calabria e Sicilia

Il primo giorno di dicembre sarà in gran parte soleggiato al Nord, con temperature all’alba sotto zero in diverse località. Sul medio Adriatico aumenteranno le nubi, con possibili precipitazioni deboli e irregolari. Al Sud le piogge potranno risultare localmente moderate sulla Sicilia ionica e sulla bassa Calabria. Qualche fenomeno potrà proseguire mercoledì 2 dicembre, con episodi isolati possibili anche tra Abruzzo e Puglia.

Perché l’alta pressione favorisce le gelate

Nelle notti serene e poco ventilate il suolo si raffredda rapidamente. L’aria più fredda tende a ristagnare nelle pianure e nei fondovalle, dove la temperatura vicino al terreno può scendere più che sui pendii. Questa inversione termica favorisce le gelate all’alba. Nelle zone più umide della Pianura Padana può formarsi anche la nebbia, che, se persiste durante il giorno, limita il rialzo delle temperature.

Per controllare dove piove nella tua zona e seguire l’evoluzione dei rovesci, consulta il Meteo Radar InfoOggi.it.

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