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Corigliano Rossano donna muore investita mentre attraversa la SS 106

L’incidente è avvenuto vicino al centro commerciale I Portali nell’area urbana di Corigliano. Sul posto è intervenuto il 118.

Una donna è morta dopo essere stata investita da un’auto sulla strada statale 106 Jonica, nel territorio di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. L’incidente è avvenuto nei pressi del centro commerciale I Portali, nell’area urbana di Corigliano.

L’investimento vicino al centro commerciale I Portali

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la donna stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta da un’auto. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza del 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. L’identità della vittima non è stata resa nota.

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Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto nel tratto della SS 106 vicino al centro commerciale. Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze dell’attraversamento, la sequenza degli eventi che hanno preceduto l’impatto e le eventuali responsabilità.

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