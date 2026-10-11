Guerra in Ucraina: la Russia colpisce la centrale di Kharkiv dopo l'annuncio di tregua energetica di Trump

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La guerra in Ucraina continua a mietere vittime e distruzione. Nelle scorse ore, la Russia ha lanciato un attacco contro la principale centrale elettrica di Kharkiv, nota come CHP-5, nonostante poche ore prima l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump avesse annunciato una presunta tregua energetica. L'attacco è stato confermato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha denunciato l'ennesima violazione degli accordi.

In serata, un altro attacco russo ha colpito un negozio di alimentari nella periferia di Kharkiv, causando la morte di tre persone e il ferimento di almeno nove, secondo quanto riferito dalle autorità regionali ucraine. L'esplosione ha provocato un incendio che ha coinvolto cinque automobili nelle vicinanze. Le immagini diffuse mostrano la violenza dell'impatto e i danni ingenti.

Attacco alla centrale CHP-5 di Kharkiv

La centrale elettrica CHP-5 è un impianto strategico per la regione di Kharkiv, che già da mesi subisce attacchi mirati alle infrastrutture energetiche. Secondo le autorità ucraine, l'attacco ha causato danni significativi e potrebbe compromettere la fornitura di energia elettrica nella zona. Zelensky ha accusato la Russia di voler piegare la popolazione ucraina con la fame e il freddo, definendo l'attacco un crimine di guerra.

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Attacco a un negozio di alimentari: tre morti e nove feriti

Poche ore dopo l'attacco alla centrale, un altro raid ha colpito un negozio di alimentari in un quartiere periferico di Kharkiv. L'esplosione ha innescato un incendio che ha avvolto cinque automobili parcheggiate nelle vicinanze. Il bilancio provvisorio è di tre vittime e nove feriti, ma si teme che il numero possa aumentare. Le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre eventuali superstiti dalle macerie.

La tregua energetica annunciata da Trump

L'attacco alla centrale di Kharkiv è avvenuto poche ore dopo che Donald Trump aveva annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, mediata dagli Stati Uniti. La notizia era stata accolta con scetticismo da molti osservatori, e i fatti sembrano confermare i dubbi. Zelensky ha commentato ironicamente l'annuncio, sottolineando che la realtà dei fatti è ben diversa dalle dichiarazioni pubbliche.

Reazioni internazionali

La comunità internazionale ha condannato gli attacchi. L'Unione Europea ha annunciato che valuterà nuove sanzioni contro la Russia, mentre gli Stati Uniti hanno chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Nel frattempo, la popolazione di Kharkiv vive nell'incertezza, con continue interruzioni di corrente e timore per nuovi attacchi.