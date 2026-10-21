“Itaca Colonia Creativa” Stagione 2026/27. Il debutto il 24 ottobre

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Uno spazio polifunzionale situato a Pomigliano d’Arco, città culturalmente vivace, culla e palcoscenico di manifestazioni internazionali come il Pomigliano Jazz e il Festival della Letteratura Indipendente (FLiP). È Itaca Colonia Creativa, ‘la casa di tutti i nessuno’, fondato tre anni fa dallo scrittore e sceneggiatore Francesco Spiedo e dall’attore, drammaturgo e regista Simone Somma.

Musica, danza, recitazione e scrittura – anche da remoto con due gruppi londinesi – sono le attività di formazione rivolte a persone di tutte le età che si svolgono della sede al centro della città che ospita uno studio di registrazione, una sala danza ed un teatro da cinquanta posti, dove si svolge una stagione che offre temi d’attualità e classici rivisitati, osservati attraverso la lente della drammaturgia contemporanea per un pubblico in gran parte giovane che partecipa direttamente alla scelta di una parte della programmazione. “Una formula che ci ha permesso di creare un dialogo diretto con gli spettatori, soprattutto ragazzi, che ci manifestano una grande fame di classici” dicono i direttori artistici presentando la Stagione 2026/27.

Dodici spettacoli, il sabato e la domenica allestiti da compagnie che arrivano da tutta Italia.

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Si comincia il 24 e 25 ottobre con una produzione interna: “Il pellicano” di August Strindberg, un dramma da camera dei primi del Novecento, che anticipa la crisi dei rapporti familiari, adattamento e regia di Simone Somma e Sara Esposito. Una storia di crescita trans è invece al centro di “Mia zia Daniela detta Dada per andare a ballare la notte indossava zeppe tacco 25” di e con Riccardo Iellen (il 7 e 8 novembre). Nato dal volume “Dieci favole antiche alla maniera di G.B. Basile”, “Ce steva tre vvote” con, Federica Aiello e Maurizio Murano è un racconto della buonanotte in lingua antica di Manlio Santanelli, in scena il 21 e 22 novembre. “In caso di esplosione… non venire a cercarmi” (il 5 e 6 dicembre) è una commedia nera sul rapporto tra due sorelle ambientata negli anni delle contestazioni con Elisa De Paolis, Vanessa Littera e Alisia Pizzonia. Politica e democrazia protagoniste del Natale con “Presidente!” una satira scritta e diretta dai Direttori, in cartellone il 25, 26 e 27 dicembre. Il nuovo anno inizia Il 9 e 10 gennaio con “Casa di bambola” di Henrik Ibsen, in un allestimento con Chiara Di Bernardo e Franco Nappi, per la regia di Daria D’Amore. Un risveglio senza ricordi ed una misteriosa presenza sono gli ingredienti de “Lo Spiedo” testo sull’intelligenza artificiale (il 24 e 25 gennaio) di Matteo Ronconi, con Greta Bertani e Luigi Savinelli. Una sala d’attesa ed una vittima perfetta; inizia così “Il nemico al mio fianco” di Niko Mucci, sul palco il 6 e 7 febbraio con Nello Provenzano in una produzione che gode il sostegno organizzativo del Teatro Area Nord, costumi Federica Del Gaudio (Premio Ubu 2025/26), scene Tonino Di Ronza e Accademia di Belle Arti di Napoli, musiche Luca Toller, aiuto Regia Mario Autore. La ricerca di una giovane coppia, per diventare genitori “perfetti” è il tema di “Le ultime parole famose” di Riccardo Gueci e Francesca Sirtori (domenica 7 marzo). Il 20 e 21 marzo sarà la volta di “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello a cura dell’Oberon Teatro di Adriano Fiorillo, mentre il 3 e 4 aprile sarà di scena “Il pianto beffardo di Crono” riflessione sul rapporto padre-figlia di Mirko Angelo Castaldo, Chiara Cappelli e Teresa Flor Castellani. Chiude la stagione il 17 e 18 aprile “Un uomo ridicolo” di e con Aurelio de Matteìs, confessioni di un uomo che svela tutte le maschere che è costretto ad indossare per sopravvivere.

Itaca Colonia Creativa, Via G. Carducci n.7 (80038) Pomigliano d’Arco (NA). Contatti: [email protected], 081.17610467, 333.3495863.