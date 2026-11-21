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“Una finta dopo l’altra” come ho truffato il giuoco del calcio. Al Teatro Serra di Napoli la storia del calciatore che non giocò mai. Con Pier Paolo Palma. Testo di Riccardo Pisani che cura la regia con Georgia de’ Conno. Musica, Lorenzo Guadagno. Foto Giovanni Minervini. Produzione Red Roger-Compagnia Teatrale e Contestualmente Teatro. Dal 27 al 29 novembre, a Fuorigrotta in Via Diocleziano 316. (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00). Info: [email protected]; 347.8051793. Carlos Henrique ‘Keiser’ Raposo ha militato per 26 anni nei migliori club calcistici d’Europa e Sud America, firmando contratti prestigiosi senza mai giocare. Per tutto questo tempo inganna Presidenti, dribbla controlli, schiva le domande della stampa. È una promessa mai mantenuta, la stella mai accesa del firmamento sportivo, un fantasista delle illusioni, un artista della menzogna, un funambolo del rischio, sul filo sottile della truffa audace nei confronti un’industria ricca e potente. Il suo nome è sui giornali, sulle maglie dei tifosi, in tutti gli annuari, ma non si è mai allenato. Brilla di riflesso. Non ha mai eseguito un assist, non ha mai corso sulla fascia e non ha mai segnato un goal. È un calciatore ma non ha mai dovuto dimostrarlo. Il monologo è un’altalena veloce tra le riflessioni profonde di un uomo che vuole sempre nascondersi e le frenetiche improvvisazioni di chi deve liberarsi dalle storie che racconta per sopravvivere. È il bambino povero che decide di emanciparsi realizzando il sogno di tutti i bambini che giocano in strada, prendendo a calci il mondo che l’ha deluso e ferito. Un gioco durato quasi trent’anni, divertente e a volte pericoloso. Accomodatevi pure in panchina, per questa partita non servono fuoriclasse.

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