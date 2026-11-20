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Costruito intorno a tre favole contenute nel volume di Manlio Santanelli “Dieci favole antiche alla maniera di G.B. Basile” “Ce steva tre vvote” è un racconto della buonanotte in lingua antica con Federica Aiello e Maurizio Murano, foto di Ivan Nocera, regia (quanto basta) dello stesso autore. Il 21 e 22 novembre ad Itaca Colonia Creativa di Pomigliano d’Arco (NA), in Via G. Carducci 7 (sabato ore 20.30, domenica ore 18.30) Info: [email protected], 081.17610467, 333.3495863.

“Lo cunto de Ficuciello”, “Lo rre e la zoccola” e “Lo cunto de Briggetella” sono le favole che compongono i tre momenti di un’unica storia, dal linguaggio vivace concedendo però molto spazio alle suggestioni, tanto lessicali, quanto sceniche. La prima è la storia di un personaggio alto un dito, che riesce però a liberare la madre oppressa dalla prepotenza del padre, la seconda è una parodia di Cenerentola, in cui invece di una scarpa da calzare, c’è una ‘culotte’ da misurare, con delle divertentissime descrizioni sulla preparazione per poter ‘meglio scivolare’ ed infine, l’ultimo è un ‘cunto’ poetico dai toni lirici, che racconta di un’orfana fuggita dal convento per seguire un uomo che la inganna, obbligandola a prostituirsi, che dopo quindici anni torna in convento e scopre che nessuno si è accorto di niente, perché per tutto quel tempo, i suoi pani sono stati indossati dalla Madonna in persona. “Abbiamo scelto questi tre favole perché sono quelle, a nostro avviso, più teatrali che ci consentono di essere, al tempo stesso, narratori e personaggi” dicono i due interpreti che alternano in scena momenti di recitazione ed altri di canto a cappella, parlando in una meravigliosa lingua, in parte ispirata a quella del Cinquecento ed in parte inventata nello stile ormai riconosciuto dell’autore, uno dei più rappresentativi della letteratura italiana, tra quelli ancora viventi.

Lo spettacolo non ricorre a trucchi scenici o costumi ricercati; punta sulla versatilità degli attori che lo interpretano. Non a caso alla voce “regia” si legge “quanto basta”. Il senso ultimo, di conseguenza, risiede nell’intenzione di ricreare il tipico clima nel quale un narratore si rivolge a un bambino per propiziare il sonno della notte.

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“Lo cunto de Ficuciello”, “Lo rre e la zoccola” e “Lo cunto de Briggetella” sono le favole che compongono i tre momenti di un’unica storia, dal linguaggio vivace concedendo però molto spazio alle suggestioni, tanto lessicali, quanto sceniche. La prima è la storia di un personaggio alto un dito, che riesce però a liberare la madre oppressa dalla prepotenza del padre, la seconda è una parodia di Cenerentola, in cui invece di una scarpa da calzare, c’è una ‘culotte’ da misurare, con delle divertentissime descrizioni sulla preparazione per poter ‘meglio scivolare’ ed infine, l’ultimo è un ‘cunto’ poetico dai toni lirici, che racconta di un’orfana fuggita dal convento per seguire un uomo che la inganna, obbligandola a prostituirsi, che dopo quindici anni torna in convento e scopre che nessuno si è accorto di niente, perché per tutto quel tempo, i suoi pani sono stati indossati dalla Madonna in persona. “Abbiamo scelto questi tre favole perché sono quelle, a nostro avviso, più teatrali che ci consentono di essere, al tempo stesso, narratori e personaggi” dicono i due interpreti che alternano in scena momenti di recitazione ed altri di canto a cappella, parlando in una meravigliosa lingua, in parte ispirata a quella del Cinquecento ed in parte inventata nello stile ormai riconosciuto dell’autore, uno dei più rappresentativi della letteratura italiana, tra quelli ancora viventi.

Lo spettacolo non ricorre a trucchi scenici o costumi ricercati; punta sulla versatilità degli attori che lo interpretano. Non a caso alla voce “regia” si legge “quanto basta”. Il senso ultimo, di conseguenza, risiede nell’intenzione di ricreare il tipico clima nel quale un narratore si rivolge a un bambino per propiziare il sonno della notte.

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