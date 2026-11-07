Al Teatro Serra approda la denuncia al potere di “LaMente…le”

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Una denuncia della società del potere, in nome dei diritti dell’uomo, per contrastare le forze che ogni giorno si oppongono alle libertà, con una riflessione sul peso distruttivo e criminale dei mass media nella società. È “LaMente…le” una produzione Comic Art scritta e diretta da Angelo Perotta, sul palco con Melania Pellino e Claudia Coraggio. Audio e luci Nadia Scafaro. Assistente alla regia Carmen Erbaggio. In scena al Teatro Serra di Napoli, a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316, domenica 8 novembre alle 18:00. Info: [email protected]; 347.8051793.

Il filo conduttore dello spettacolo è ‘la pazzia’, ma forse anche il disegno concreto della realtà che vivono gli attori con le loro espressioni. “Vorremmo trasmettere un invito a staccarci dalla massa, a credere nell’individuo come essere unico e straordinario, liberandoci dalle catene che ci rendono incapaci di comunicare” afferma l’autore. Tre personaggi, spinti ad esprimersi liberamente, cercheranno di ritrovare l’essenza dell’esistenza, liberandosi dei pensieri negativi trasmessi continuamente, con forza e prepotenza, dalla società in cui viviamo trascinando lo spettatore in un luogo metafisico, simile all’ambiente in cui abita e si muove, dove però nulla è reale, ma tutto è finzione e interesse. Una descrizione per suoni e immagini della strada intrapresa dall’Italia, ma anche un invito a riflettere, a staccarsi dalla massa, a credere nell’individuo come essere unico e straordinario, a liberarsi dalle catene che rendono l’uomo incapace di comunicare.

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