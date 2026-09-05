Al FLiP allievi in primo piano per Itaca Colonia Creativa

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Alla 6° edizione del Festival della Letteratura Indipendente (FLiP) allievi di scrittura e recitazione in primo piano per il teatro Itaca Colonia Creativa di Pomigliano d’Arco. Si comincia sabato 5 settembre alle 17.30 appuntamento con l’antologia “Majina. Ipotesi per un collasso” (ed. Wojtek) a cura dello scrittore Francesco Spiedo; una raccolta di racconti nata da un workshop durante l’edizione 2024 del festival e scritti da Benedetta Aridei, Sara Cardona, Pietro Cesaro, Nora B. Cugno, Camilla Fabbri, Mario Emanuele Fevola, Marina Gilardi, Catherine Hannequart, Felice Lanzaro, Pietro Nunziata, Francesca Papais ed Edoardo Sanzovo.

Con Elisabetta Abignente e Francesco de Cristofaro. Modera Piero Sarcinelli. “Majina, che in Swahili significa ‘dare un nome’, è un’ipotesi di città che ciascun autore ha declinato secondo le proprie speranze e paure” spiega il curatore. Mentre domenica 6 settembre alle 20.30 letture da “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare tradotte da Carmen Gallo – insignita di recente del Premio “Concetta Barra” e finalista il prossimo 13 ottobre al Premio Strega Poesia – che vedrà impegnati i giovani attori Nicolò Sannino, Chiara Pirozzi, Alessia Andrisani e Federica Cosentino. Nel mezzo, appuntamento domenica 6 settembre alle 16.00, con l’attore e drammaturgo Simone Somma che leggerà alcuni passaggi tratti da “Mamma” di Annibale Ruccello a settant’anni dalla nascita e quaranta dalla morte, del drammaturgo stabiese. “Ancora oggi non sono in molti a conoscere ed apprezzare le sue opere; la scelta è caduta su dei racconti che possono essere rappresentati anche da un uomo” dice l’interprete. Itaca Colonia Creativa al FLiP Palazzo Lancellotti di Durazzo, Via XXV Luglio 41 (80013) Casalnuovo di Napoli Sabato 5 settembre - ore 17.30, presentazione dell’antologia “Majina. Ipotesi per un collasso”. Racconti scriti dagli allievi di Itaca Colonia Creativa Benedetta Aridei, Sara Cardona, Pietro Cesaro, Nora B. Cugno, Camilla Fabbri, Mario Emanuele Fevola, Marina Gilardi, Catherine Hannequart, Felice Lanzaro, Pietro Nunziata, Francesca Papais ed Edoardo Sanzovo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Con Elisabetta Abignente, Francesco de Cristofaro e Francesco Spiedo. Modera Piero Sarcinelli Domenica 6 settembre - ore 16.00 letture di “Mamme” di Annibale Ruccello a cura di Simone Somma - ore 20.30 “Oasi-Su William Shakespeare” con Carmen Gallo. Letture a cura degli studenti di Itaca Colonia Creativa Nicolò Sannino, Chiara Pirozzi, Alessia Andrisani e Federica Cosentino