Vannacci apre a Meloni al Quirinale: Potrebbe essere un ottimo capo dello Stato

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Il leader di Futuro Nazionale non esclude un possibile sostegno alla presidente del Consiglio in caso di una futura candidatura alla Presidenza della Repubblica

Le parole di Roberto Vannacci su Giorgia Meloni

Roberto Vannacci apre all’ipotesi di vedere Giorgia Meloni al Quirinale. Intervenuto durante la trasmissione È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4, il leader di Futuro Nazionale ha riconosciuto alla presidente del Consiglio le qualità necessarie per ricoprire il ruolo di capo dello Stato.

«Perché no? Penso che Giorgia Meloni abbia dimostrato carisma e notevoli capacità, quindi potrebbe essere anche un ottimo presidente della Repubblica», ha dichiarato Vannacci rispondendo a una domanda sul futuro politico della leader di Fratelli d’Italia.

Il possibile sostegno di Futuro Nazionale

Nel corso dell’intervista è stato chiesto a Vannacci se, davanti a un’eventuale candidatura di Meloni alla Presidenza della Repubblica, il sostegno del suo movimento sarebbe garantito.

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La risposta è stata prudente, ma non ha chiuso la porta: «È una delle eventualità possibili». Una posizione che lascia aperto ogni scenario e che potrebbe assumere maggiore rilevanza nel momento in cui il dibattito sulla successione al Quirinale entrerà concretamente nell’agenda politica.

Un’apertura politica senza un impegno definitivo

Le dichiarazioni di Vannacci rappresentano un riconoscimento delle capacità politiche e della leadership di Giorgia Meloni, ma non equivalgono ancora a un appoggio ufficiale. Il leader di Futuro Nazionale ha infatti presentato il sostegno come una possibilità da valutare, evitando di assumere fin da ora una posizione vincolante.

L’elezione del presidente della Repubblica dipende dagli equilibri che si formeranno in Parlamento e dalle intese tra le diverse forze politiche. Per questo motivo, ogni ipotesi resta legata agli scenari e alle alleanze che matureranno in vista del prossimo appuntamento istituzionale.

Il tema del Quirinale entra nel confronto politico

L’apertura di Vannacci contribuisce ad alimentare con largo anticipo il confronto sul futuro del Quirinale. Il nome di Meloni viene così associato a una possibile candidatura istituzionale di primo piano, anche se al momento si tratta soltanto di uno scenario politico.

Le parole pronunciate a È sempre Cartabianca mostrano comunque che Futuro Nazionale non considera incompatibile un eventuale sostegno alla leader di Fratelli d’Italia. Una prospettiva che, qualora diventasse concreta, richiederebbe un’intesa molto più ampia tra le forze presenti in Parlamento. (Immagine solo descrittiva realizzata con AI)