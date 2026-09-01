Germania accusa i servizi segreti russi per l'attacco con droni a Lipsia/Halle

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La tensione tra Germania e Russia sale dopo che Berlino ha formalmente accusato i servizi segreti russi (GRU) per l'attacco del 4 agosto all'aeroporto di Lipsia/Halle. Secondo le autorità tedesche, un drone con un dispositivo contenente un detonatore è stato trovato sulla pista, vicino a un aereo cargo della compagnia ucraina Antonov Airlines. Il dispositivo non è esploso perché il detonatore si era staccato, ma gli investigatori lo hanno classificato come un possibile ordigno esplosivo. La polizia federale è intervenuta con artificieri e un robot, pianificando una detonazione controllata.

L'episodio è stato interpretato come parte delle operazioni di guerra ibrida russe in Europa, un fenomeno in crescente attenzione da parte dei servizi di intelligence occidentali. Il governo tedesco ha risposto con misure diplomatiche forti: chiusura del consolato generale russo a Bonn e del Centro culturale russo a Berlino. Questa decisione segna un punto di svolta nelle relazioni bilaterali, già deteriorate dalla crisi ucraina e dalle accuse di interferenza elettorale.

Un attacco di sabotaggio che non è riuscito

L'incidente di Lipsia/Halle è stato descritto come un potenziale atto di sabotaggio, un'ipotesi che non viene esclusa dagli inquirenti. Il drone, equipaggiato con un detonatore, è stato rinvenuto in un'area critica dell'aeroporto, il che avrebbe potuto causare danni ingenti se fosse esploso nelle vicinanze di un aeromobile. La prontezza degli artificieri e l'intervento del robot hanno evitato conseguenze tragiche.

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La scelta della Germania di rendere pubblica l'accusa al GRU evidenzia l'intenzione di mostrare determinazione di fronte alle minacce ibride. Non è la prima volta che Berlino punta il dito contro Mosca: già in passato ci sono state accuse di cyberattacchi e di ingerenze nei processi democratici. Tuttavia, la risposta con chiusure di sedi diplomatiche rappresenta una delle misure più drastiche mai adottate.

Guerra ibrida: una minaccia crescente per l'Europa

Le operazioni di guerra ibrida includono sabotaggi, disinformazione, cyberattacchi e pressioni economiche. L'attacco con droni a un aeroporto commerciale è un esempio di come queste tattiche possano colpire le infrastrutture critiche. La Germania, insieme ad altri paesi europei, sta rafforzando le proprie capacità di difesa per contrastare queste minacce, ma episodi come questo evidenziano la vulnerabilità degli stati democratici.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito l'atto di sabotaggio con droni a Lipsia un "punto di svolta", sottolineando che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche, e ha dichiarato che la Germania deve prepararsi a ulteriori attacchi ibridi. Berlino intende sollevare la questione durante la riunione del Consiglio NATO di mercoledì, presentando agli alleati prove che dimostrerebbero il coinvolgimento della Russia. La risposta tedesca potrebbe influenzare le decisioni dell'Unione Europea, che sta valutando nuove sanzioni contro Mosca. Nel mentre, il governo di Berlino invita i cittadini a una maggiore vigilanza e i servizi di intelligence a intensificare i controlli su possibili minacce.