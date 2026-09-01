Ecco il Südtirol Skiroll Festival. Via alla stagione con la Coppa Italia

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Il 5 e 6 settembre la prima edizione delin Val Pusteria (BZ)Sabato 5 lead Anterselva, domenica 6 le garealla Nordic Arena di DobbiacoL’evento ospita la prima tappa dellaSenior e Giovani di sci di fondo 2026/2027In gara giovani, junior e senior, con gli azzurri del fondo grandi protagonisti e in ritiro a DobbiacoÈ già settembre, e l’estate ormai mette la freccia verso l’autunno. Le temperature si fanno più miti, le giornate iniziano lentamente ad accorciarsi e, per gli appassionati di sci nordico, torna a farsi sentire quella voglia irresistibile di infilare gli sci ai piedi. Ma prima che la stagione cambi definitivamente volto, il grande sport ha ancora un asso nella manica. Anzi, due giornate tutte da vivere: il 5 e 6 settembre la Val Pusteria (BZ) si prepara ad accendere i riflettori sulLa prima, attesissima edizione del festival dedicato allopromette spettacolo e agonismo, con due intense giornate in tecnica libera. Il palcoscenico sarà diviso tra Anterselva, che ospiterà le gare, e Dobbiaco, pronta invece ad accogliere le spettacolari proveA darsi battaglia saranno gli atleti delle categorie senior, con gli azzurri naturalmente tra i grandi protagonisti, insieme a junior e giovani. Una sfida di alto livello, realizzata sotto l’egida FIS e FISI, che avrà anche un peso specifico importante: ilrappresenterà infatti la prima tappa delladi sci di fondo 2026/2027 che, come ormai da tradizione, prenderà il via proprio sugli skiroll, assegnando subito punti pesanti.A guidare la macchina organizzativa sarà lo Sport OK Dobbiaco, con l’instancabile Gerti Taschler in cabina di regia, affiancato dall’ASV Antholzertal, forte di un patrimonio di esperienza maturato sui grandi palcoscenici internazionali tra Coppe del Mondo, Mondiali e Olimpiadi.Il sipario sulsi alzerà sabato 5 settembre alla Südtirol Arena di Anterselva. Il programma prevede un avvincente format, pronto a mettere alla prova senior italiani e stranieri, junior e giovani fino alle annate 2011. Velocità, tecnica e duelli sul filo dei secondi saranno dunque gli ingredienti della prima giornata, per un esordio che promette di regalare emozioni fin dalle qualificazioni.Il giorno successivo, domenica 6, la carovana dei fondisti-skirollisti si trasferirà alla Nordic Arena di Dobbiaco, dove ad attendere gli atleti ci sarà una pista completamente riasfaltata e dotata di uno speciale manto a grana fine. A 1.200 metri di quota, il tracciato misura 4 chilometri con la possibilità di ridurre il percorso a 2,2 km. Il dislivello complessivo si aggira sui 90 metri e il percorso presenta anche spettacolari curve paraboliche, autentiche calamite per gli amanti della velocità e perfette per esaltare le qualità tecniche degli atleti.Il piatto forte della domenica sarà una gara individuale: 10 km per le categorie senior e giovanili e 7,5 km per le donne U18. Il via alle competizioni è fissato al mattino, dalle 8.30, con il primo semaforo verde per i senior.E c’è un’altra bella notizia per gli appassionati: proprio come accadrà in occasione della tappa di Coppa del Mondo di fondo in programma a Dobbiaco dal 29 al 31 gennaio, Sport OK Dobbiaco ha scelto di rendere completamente gratuito l’accesso al pubblico. Una porta spalancata, dunque, per chi vorrà vivere da vicino le sfide e ammirare alcuni dei migliori interpreti italiani dello sci di fondo.La cornice sarà ancora più prestigiosa grazie alla presenza delle squadre nazionali azzurre. Fino al 6 settembre, infatti, le nazionali A, B e C sono in ritiro proprio a Dobbiaco, impegnate nella preparazione in vista del grande appuntamento di fine novembre con la prima tappa di Coppa del Mondo a Ruka, in Finlandia.Ilrappresenterà così un’occasione speciale per vedere all’opera numerosi protagonisti del movimento azzurro, reduci da risultati di rilievo anche nelle competizioni internazionali estive. Tra questi spicca Elia Barb, autore di un eccellente secondo posto al Blink Festival in Norvegia, con Caterina Ganz settima e Giovanni Ticcò che ha conquistato un piazzamento nella top 10.Da segnalare anche il significativo terzo posto di Iris De Martin Pinter nell’inseguimento a Trondheim, mentre Davide Graz ha chiuso al settimo posto.Insomma, gli ingredienti per una due giorni da non perdere ci sono tutti. Il conto alla rovescia è già iniziato. Il 5 e 6 settembre la Val Pusteria sarà il cuore pulsante dello skiroll italiano, tramozzafiato, sfidee grandi nomi del fondo azzurro e internazionale, tra cui spiccano anche i russi, in gara come atleti AIN, Savelii Korostelev e Dariya Nepryaeva. Ilè pronto a riaccendere la competizione sulle rotelle e, soprattutto, ad aprire ufficialmente la nuova stagione della, con i primi importanti punti già in palio.Info: www.worldcup-dobbiaco.it