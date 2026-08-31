Alluvione al Grand Canyon: un morto e 15 dispersi, il turismo in ginocchio

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Un'ondata di maltempo ha improvvisamente trasformato il Grand Canyon, uno dei parchi nazionali più iconici degli Stati Uniti, in un incubo. L'alluvione lampo verificatasi nelle scorse ore ha causato almeno un decesso e lasciato 15 persone disperse, mentre decine di turisti sono stati evacuati in fretta dalle zone più colpite. Il bilancio, purtroppo, potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

Le zone più colpite: Bright Angel Canyon e Phantom Ranch

La piena ha devastato in particolare l'area di Bright Angel Canyon e la storica Phantom Ranch, un rifugio molto frequentato dagli escursionisti che percorrono il Bright Angel Trail. Qui l'acqua ha spazzato via ponti e sentieri, isolando di fatto numerosi visitatori. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per raggiungere i dispersi, ma le condizioni meteorologiche avverse e i danni alle infrastrutture rendono le operazioni estremamente complesse.

Infrastrutture devastate: la conduttura idrica saltata

Oltre ai danni ai percorsi escursionistici, l'ondata di piena ha danneggiato gravemente la principale conduttura idrica che rifornisce l'intero parco nazionale in Arizona. Questo significa che le forniture d'acqua potabile sono a rischio, e i gestori del parco hanno già attivato piani di emergenza per garantire l'approvvigionamento minimo. La priorità resta il recupero dei dispersi e la messa in sicurezza delle aree ancora isolate.

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Evacuazioni di massa e assistenza ai turisti

Le autorità del parco hanno disposto evacuazioni immediate per tutte le persone presenti nelle zone a rischio. Decine di turisti sono stati trasferiti in centri di accoglienza allestiti nei pressi dell'ingresso del parco, mentre gli elicotteri sorvolano continuamente l'area per individuare eventuali superstiti. Il Grand Canyon, che ogni anno attira milioni di visitatori da tutto il mondo, si trova ora a fare i conti con una delle emergenze più gravi della sua storia recente.

Meteo e cause: il rischio è sempre in agguato

Gli esperti ricordano che le alluvioni lampo sono un fenomeno noto in questa regione, specialmente dopo temporali intensi su terreni impermeabili. Il cambiamento climatico sta rendendo questi eventi più frequenti e violenti. Per chi visita il canyon, seguire le indicazioni delle autorità e monitorare le previsioni è fondamentale per evitare di trovarsi in situazioni di pericolo.

Le operazioni di soccorso continuano senza sosta, mentre l'America e il mondo intero seguono con ansia l'evolversi della situazione. La speranza è che il numero dei dispersi possa ridursi grazie al lavoro instancabile dei soccorritori, ma la natura ha mostrato ancora una volta tutta la sua forza distruttiva.