Tubercolosi a Milano: otto medici contagiati dopo un'autopsia, scatta l'allarme all'Istituto di Medicina Legale

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Un'allerta sanitaria ha scosso il mondo accademico e sanitario milanese: sono almeno otto i medici specializzandi dell'Istituto di Medicina Legale di Milano risultati positivi alla tubercolosi. A questi si aggiungono sette casi sospetti emersi dai test preliminari, tutti monitorati dal personale medico. Nessuno dei contagiati è attualmente ricoverato, ma la situazione richiede massima attenzione.

Le cause del contagio: un'autopsia senza adeguate protezioni

Secondo le prime ricostruzioni, il focolaio sarebbe riconducibile a un'autopsia eseguita su un cadavere con sospetta tubercolosi. Durante la procedura, effettuata in una sala settoria priva di cappa aspirante o di un sistema di ventilazione adeguato, gli aerosol contaminati – sprigionatisi durante la manipolazione di tessuti e organi – potrebbero aver infettato i presenti. La mancanza di dispositivi di sicurezza è al centro delle indagini interne.

La tubercolosi: sintomi, trasmissione e prevenzione

La tubercolosi è una malattia infettiva batterica che colpisce prevalentemente i polmoni, trasmessa per via aerea tramite goccioline di saliva. I sintomi includono tosse persistente, febbre, sudorazione notturna e perdita di peso. Se diagnosticata precocemente, è curabile con un ciclo di antibiotici. Per gli operatori sanitari, l'uso di dispositivi di protezione individuale e di sistemi di aspirazione è fondamentale per prevenire il contagio.

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Reazioni e misure preventive

L'Istituto di Medicina Legale ha avviato una ricognizione completa degli ambienti di lavoro e dei protocolli di sicurezza. La ASL di Milano e l'Istituto Superiore di Sanità sono stati coinvolti per il monitoraggio e la gestione del caso. Il direttore dell'istituto ha dichiarato: 'La salute dei nostri medici è prioritaria: stiamo rafforzando le misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria per tutti gli specializzandi e il personale'.

Le implicazioni per la sicurezza sul lavoro in ambito sanitario

Questo episodio solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza negli ambienti sanitari, in particolare nelle sale settorie di molte strutture italiane. Un'adeguata formazione e l'aggiornamento delle dotazioni sono essenziali per evitare rischi analoghi in futuro. Le autorità competenti stanno valutando nuove linee guida per la prevenzione della tubercolosi nei luoghi di lavoro.

Monitoraggio e prossime mosse

I sette casi sospetti saranno sottoposti a test di conferma e a valutazioni cliniche approfondite. Nel frattempo, i medici contagiati seguiranno terapie mirate in regime ambulatoriale. La comunità scientifica segue con attenzione l'evoluzione della vicenda, che potrebbe portare a una revisione dei protocolli nelle sale autoptiche a livello nazionale.