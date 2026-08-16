Catanzaro, disinfestazione notturna nella Zona Sud: quartieri coinvolti e precauzioni

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Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto 2026 è previsto un nuovo intervento contro gli insetti alati in numerose aree della zona meridionale della città

Intervento dalle 00:01 alle 06:00

Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto 2026 sarà effettuato un intervento di disinfestazione antialare adulticida nella Zona Sud di Catanzaro.

Le operazioni, promosse dall’Amministrazione comunale per contrastare la presenza di zanzare e altri insetti volanti adulti, si svolgeranno dalle ore 00:01 alle ore 06:00. Il trattamento sarà eseguito mediante atomizzatori e nebulizzatori a basso volume, utilizzando prodotti specifici omologati per il controllo dei ditteri.

La programmazione in orario notturno permette di ridurre i disagi alla circolazione e di limitare la presenza di persone negli spazi pubblici durante il passaggio dei mezzi.

Quartieri interessati dalla disinfestazione

L’intervento riguarderà diverse strade e località della Zona Sud di Catanzaro:

Magna Grecia

Fortuna

Santa Maria, a partire da viale Cassiodoro e dall’incrocio con via Piemonte

Via della Resistenza

Contrada Guglia

Conti Falluc

Aranceto

Izzi De Falenta

Corvo

Pistoia

Caduti XVI Marzo

Viale Isonzo

Lido

Giovino

Bellino

Barone

Via Emilia

Traversa Emilia

Germaneto

I residenti di queste zone sono invitati a prestare attenzione al passaggio dei mezzi incaricati e a seguire alcune semplici indicazioni precauzionali.

Cosa fare durante il trattamento

Per consentire lo svolgimento della disinfestazione a Catanzaro in condizioni di sicurezza, durante la fascia oraria interessata è consigliabile:

tenere chiuse porte, finestre e balconi durante il passaggio dei mezzi;

evitare di sostare all’aperto o di svolgere attività fisica nelle aree trattate;

far rientrare in casa gli animali domestici oppure sistemarli in luoghi adeguatamente riparati;

proteggere alimenti, bevande, stoviglie e contenitori destinati all’uso alimentare;

ritirare biancheria, giocattoli, passeggini, cuscini e altri oggetti lasciati all’esterno;

mettere al riparo ciotole, mangiatoie e abbeveratoi degli animali;

coprire, quando possibile, ortaggi, erbe aromatiche e piccoli spazi coltivati presenti su balconi e terrazzi;

non avvicinarsi ai mezzi impiegati durante le operazioni.

I consigli per prepararsi alla disinfestazione

Prima dell’inizio del trattamento è utile controllare balconi, terrazzi, cortili e giardini, ritirando tutto ciò che potrebbe entrare in contatto con il prodotto nebulizzato.

Al termine delle operazioni, prima di utilizzare nuovamente tavoli, giochi, ciotole o altre superfici rimaste all’aperto, è prudente lavarle accuratamente con acqua. Anche frutta, verdura ed erbe aromatiche eventualmente esposte dovranno essere lavate con particolare attenzione prima del consumo.

Per contribuire a limitare la proliferazione delle zanzare anche nei giorni successivi, è importante eliminare i ristagni d’acqua presenti in sottovasi, secchi, annaffiatoi e recipienti. La collaborazione dei cittadini rappresenta infatti un elemento essenziale per rendere più efficaci gli interventi eseguiti sul territorio.

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o di esigenze tecniche, il programma della disinfestazione nella Zona Sud potrebbe subire variazioni. Si consiglia quindi di verificare eventuali aggiornamenti diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune.