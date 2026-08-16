Catanzaro, disinfestazione notturna nella Zona Sud: quartieri coinvolti e precauzioni
Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto 2026 è previsto un nuovo intervento contro gli insetti alati in numerose aree della zona meridionale della città
Intervento dalle 00:01 alle 06:00
Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto 2026 sarà effettuato un intervento di disinfestazione antialare adulticida nella Zona Sud di Catanzaro.
Le operazioni, promosse dall’Amministrazione comunale per contrastare la presenza di zanzare e altri insetti volanti adulti, si svolgeranno dalle ore 00:01 alle ore 06:00. Il trattamento sarà eseguito mediante atomizzatori e nebulizzatori a basso volume, utilizzando prodotti specifici omologati per il controllo dei ditteri.
La programmazione in orario notturno permette di ridurre i disagi alla circolazione e di limitare la presenza di persone negli spazi pubblici durante il passaggio dei mezzi.
Quartieri interessati dalla disinfestazione
L’intervento riguarderà diverse strade e località della Zona Sud di Catanzaro:
- Magna Grecia
- Fortuna
- Santa Maria, a partire da viale Cassiodoro e dall’incrocio con via Piemonte
- Via della Resistenza
- Contrada Guglia
- Conti Falluc
- Aranceto
- Izzi De Falenta
- Corvo
- Pistoia
- Caduti XVI Marzo
- Viale Isonzo
- Lido
- Giovino
- Bellino
- Barone
- Via Emilia
- Traversa Emilia
- Germaneto
I residenti di queste zone sono invitati a prestare attenzione al passaggio dei mezzi incaricati e a seguire alcune semplici indicazioni precauzionali.
Cosa fare durante il trattamento
Per consentire lo svolgimento della disinfestazione a Catanzaro in condizioni di sicurezza, durante la fascia oraria interessata è consigliabile:
- tenere chiuse porte, finestre e balconi durante il passaggio dei mezzi;
- evitare di sostare all’aperto o di svolgere attività fisica nelle aree trattate;
- far rientrare in casa gli animali domestici oppure sistemarli in luoghi adeguatamente riparati;
- proteggere alimenti, bevande, stoviglie e contenitori destinati all’uso alimentare;
- ritirare biancheria, giocattoli, passeggini, cuscini e altri oggetti lasciati all’esterno;
- mettere al riparo ciotole, mangiatoie e abbeveratoi degli animali;
- coprire, quando possibile, ortaggi, erbe aromatiche e piccoli spazi coltivati presenti su balconi e terrazzi;
- non avvicinarsi ai mezzi impiegati durante le operazioni.
I consigli per prepararsi alla disinfestazione
Prima dell’inizio del trattamento è utile controllare balconi, terrazzi, cortili e giardini, ritirando tutto ciò che potrebbe entrare in contatto con il prodotto nebulizzato.
Al termine delle operazioni, prima di utilizzare nuovamente tavoli, giochi, ciotole o altre superfici rimaste all’aperto, è prudente lavarle accuratamente con acqua. Anche frutta, verdura ed erbe aromatiche eventualmente esposte dovranno essere lavate con particolare attenzione prima del consumo.
Per contribuire a limitare la proliferazione delle zanzare anche nei giorni successivi, è importante eliminare i ristagni d’acqua presenti in sottovasi, secchi, annaffiatoi e recipienti. La collaborazione dei cittadini rappresenta infatti un elemento essenziale per rendere più efficaci gli interventi eseguiti sul territorio.
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o di esigenze tecniche, il programma della disinfestazione nella Zona Sud potrebbe subire variazioni. Si consiglia quindi di verificare eventuali aggiornamenti diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune.
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