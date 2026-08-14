Coppa Italia in TV e streaming tutte le partite dei trentaduesimi

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Coppa Italia 2026 2027 in TV e streaming tutte le partite dei trentaduesimi

Dal 14 al 17 agosto sedici incontri inaugurano il tabellone principale della competizione. Lazio, Fiorentina, Torino, Udinese e Sassuolo subito in campo, mentre tutte le gare saranno trasmesse gratuitamente sui canali Mediaset e su Mediaset Infinity

La Coppa Italia Frecciarossa 2026 2027 entra nel vivo con i trentaduesimi di finale, in programma da venerdì 14 a lunedì 17 agosto. Il lungo fine settimana di Ferragosto proporrà quattro partite al giorno e metterà in palio sedici posti per il turno successivo.

Tra le formazioni più attese figurano Lazio, Fiorentina, Torino, Udinese e Sassuolo, chiamate a iniziare immediatamente il proprio cammino nella competizione. Tutti gli incontri saranno visibili in chiaro sulle reti Mediaset, con una programmazione distribuita tra Italia 1 e Canale 20. La visione sarà disponibile anche in streaming attraverso Mediaset Infinity. Il programma televisivo è stato pubblicato da Mediaset Infinity.

Dove vedere la Coppa Italia 2026 2027 in TV e streaming

Le partite dei trentaduesimi di Coppa Italia saranno trasmesse gratuitamente su Italia 1 e Canale 20. Non sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento televisivo.

Per seguire gli incontri da smartphone, tablet, computer o smart TV sarà possibile utilizzare Mediaset Infinity, accedendo alla diretta del canale che trasmette la partita. Il servizio consente di guardare gratuitamente la programmazione Mediaset, previa registrazione quando richiesta.

Partite di venerdì 14 agosto

La competizione si apre con quattro incontri. Il primo calcio d’inizio è fissato alle ore 18, mentre la serata si chiude con l’esordio della Fiorentina.

Parma Catania , ore 18 su Canale 20

, ore 18 su Cagliari Arezzo , ore 18.30 su Italia 1

, ore 18.30 su Monza Avellino , ore 20.45 su Canale 20

, ore 20.45 su Fiorentina Benevento, ore 21.15 su Italia 1

L’attenzione sarà rivolta soprattutto alla Fiorentina, impegnata contro un Benevento arrivato ai trentaduesimi dopo aver superato il turno preliminare. Interessante anche il confronto tra Parma e Catania, due squadre con tradizione e ambizioni differenti.

Partite di sabato 15 agosto

Il programma di Ferragosto si apre alle ore 18 con la sfida del Ceravolo tra Catanzaro e Südtirol. A seguire toccherà all’Udinese, mentre Torino Carrarese completerà la giornata.

Catanzaro Südtirol , ore 18 su Canale 20

, ore 18 su Udinese Padova , ore 18.30 su Italia 1

, ore 18.30 su Venezia Modena , ore 20.45 su Canale 20

, ore 20.45 su Torino Carrarese, ore 21.15 su Italia 1

Catanzaro Südtirol rappresenta uno degli incontri più equilibrati del turno. La formazione giallorossa proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare la qualificazione, mentre gli altoatesini punteranno sulla propria organizzazione tattica. Anche Venezia Modena promette equilibrio, con due squadre intenzionate a verificare la propria condizione in vista del campionato.

Partite di domenica 16 agosto

La domenica propone altri quattro appuntamenti. Il match serale vedrà protagonista la Lazio, pronta a iniziare il proprio percorso contro il Mantova.

Frosinone Juve Stabia , ore 18 su Canale 20

, ore 18 su Genoa Ascoli , ore 18.30 su Italia 1

, ore 18.30 su Hellas Verona Virtus Entella , ore 20.45 su Canale 20

, ore 20.45 su Lazio Mantova, ore 21.15 su Italia 1

La Lazio parte con il favore del pronostico, ma la formula della gara secca riduce le distanze e lascia poco margine per recuperare eventuali errori. Da seguire anche Genoa Ascoli, incontro che mette di fronte due piazze dalla forte tradizione calcistica.

Partite di lunedì 17 agosto

I trentaduesimi si concludono lunedì con quattro gare. Il programma comprende il derby toscano Pisa Empoli e quello emiliano tra Sassuolo e Cesena.

Pisa Empoli , ore 18 su Canale 20

, ore 18 su Sassuolo Cesena , ore 18.30 su Italia 1

, ore 18.30 su Cremonese Sampdoria , ore 20.45 su Canale 20

, ore 20.45 su Palermo Lecce, ore 21.15 su Italia 1

Palermo Lecce è uno degli incontri più affascinanti dell’intero turno per il seguito delle due tifoserie e per la qualità presente nelle rispettive rose. Particolare interesse anche per Cremonese Sampdoria, sfida tra club che puntano a vivere una stagione da protagonisti.

Il regolamento dei trentaduesimi di Coppa Italia

I trentaduesimi di finale si disputano in gara unica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, il passaggio del turno viene deciso direttamente ai calci di rigore, senza disputare i tempi supplementari.

Questa formula rende ogni incontro particolarmente delicato. Le squadre favorite non possono permettersi cali di concentrazione, mentre le formazioni meno quotate hanno la possibilità di cercare la sorpresa nell’arco dei novanta minuti.

Le sedici vincitrici accederanno ai sedicesimi di finale, ultimo passaggio prima dell’ingresso delle otto teste di serie.

Quando entrano in campo le grandi della Serie A

Le prime otto classificate dell’ultimo campionato di Serie A entreranno nella competizione direttamente dagli ottavi di finale, previsti tra dicembre 2026 e gennaio 2027.

Da una parte del tabellone si trovano Inter, Bologna, Milan e Como. Nell’altra metà sono state collocate Roma, Juventus, Atalanta e Napoli. Gli incroci potrebbero quindi condurre a sfide di grande richiamo nelle fasi conclusive, compreso un possibile derby di Milano in semifinale.

Il quadro completo e gli aggiornamenti sui risultati sono disponibili nel calendario ufficiale della Lega Serie A.

Tutte le date della Coppa Italia 2026 2027

La competizione è iniziata il 9 agosto con il turno preliminare e si concluderà il 19 maggio 2027. Di seguito il calendario delle diverse fasi:

Turno preliminare: 9 agosto 2026

9 agosto 2026 Trentaduesimi di finale: gare distribuite dal 14 al 17 agosto 2026

gare distribuite dal 14 al 17 agosto 2026 Sedicesimi di finale: 2 settembre 2026 con il 15 settembre indicato come data di riserva

2 settembre 2026 con il 15 settembre indicato come data di riserva Ottavi di finale: 2 e 16 dicembre 2026 con il 13 gennaio 2027 come data di riserva

2 e 16 dicembre 2026 con il 13 gennaio 2027 come data di riserva Quarti di finale: 3 e 10 febbraio 2027

3 e 10 febbraio 2027 Semifinali di andata: 3 marzo 2027

3 marzo 2027 Semifinali di ritorno: 21 aprile 2027

21 aprile 2027 Finale: 19 maggio 2027

Le date sono riportate nel calendario ufficiale della stagione pubblicato dalla Lega Serie A.

Un fine settimana decisivo per la qualificazione

I trentaduesimi della Coppa Italia 2026 2027 rappresentano il primo vero banco di prova della stagione. Per molte squadre sarà l’occasione di verificare condizione fisica, organizzazione tattica e inserimento dei nuovi acquisti prima dell’inizio dei rispettivi campionati.

Con sedici partite trasmesse gratuitamente tra Italia 1, Canale 20 e Mediaset Infinity, gli appassionati potranno seguire l’intero programma e scoprire quali formazioni continueranno la corsa verso la finale del 19 maggio 2027.

Correzioni apportate rispetto al testo originale: Cesenza è stato corretto in Cesena e il ritorno delle semifinali è fissato al 21 aprile 2027, non al 21 marzo.