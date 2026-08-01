Marcellinara Heart Study: dopo i primi 250 controlli, la prevenzione individua precocemente i casi a rischio

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Prosegue con successo Marcellinara Heart Study, il primo studio italiano che applica l'intelligenza artificiale all'elettrocardiogramma per individuare precocemente il rischio di infarto e ictus nella popolazione generale.

Nei primi 250 cittadini che hanno aderito al progetto, lo screening ha già prodotto risultati concreti: grazie a questa attività, infatti, sono stati identificati 10 soggetti con varie patologie misconosciute, consentendo di individuare precocemente situazioni che, se trascurate, avrebbero potuto evolvere in patologie più gravi.

Un primo bilancio che conferma il valore della prevenzione e l'importanza di questo studio che è spontaneo, non sponsorizzato, e gratuito per la popolazione.

Dopo la pausa estiva, le attività riprenderanno il prossimo 29 agosto, per promuovere una cultura della prevenzione fondata su stili di vita sani, benessere e controllo periodico della salute cardiovascolare.

Coordinato scientificamente dal Prof. Ciro Indolfi, cardiologo di fama internazionale e cittadino onorario di Marcellinara, con il Dott. Domenico Simone Castiello quale co-investigatore principale, il Marcellinara Heart Study rappresenta una delle più innovative esperienze italiane nel campo della medicina preventiva.

Attraverso un semplice elettrocardiogramma, algoritmi avanzati di intelligenza artificiale sono in grado di analizzare segnali non percepibili con le metodiche tradizionali, contribuendo a identificare precocemente il rischio cardiovascolare e ad orientare eventuali percorsi di approfondimento diagnostico.

"I primi risultati confermano quanto la prevenzione possa fare la differenza – ha dichiarato il Prof. Ciro Indolfi, che ha seguito direttamente gli approfondimenti sui casi che hanno destato particolari criticità. Aver individuato precocemente alcune condizioni meritevoli di attenzione significa offrire ai cittadini un'opportunità concreta di tutela della propria salute. L'intelligenza artificiale – ha evidenziato il Prof. Ciro Indolfi - non sostituisce il medico, ma rappresenta uno strumento prezioso che può aiutarci ad anticipare la diagnosi e a rendere la medicina sempre più personalizzata ed efficace”.

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte in Italia. Per questo il Marcellinara Heart Study punta non solo a validare un innovativo modello scientifico, ma anche a diffondere una nuova cultura della prevenzione, nella quale tecnologia, ricerca e partecipazione dei cittadini procedono insieme.

“Siamo sulla strada giusta – ha sottolineato il Sindaco Vittorio Scerbo. È la dimostrazione concreta di quanto questa Amministrazione sia attenta e vicina ai bisogni di salute del cittadino, prendendoci cura di ciascuno prima che la malattia si manifesti. Tutto ciò è stato possibile grazie all’eccellente coordinamento scientifico e medico del nostro concittadino onorario e cardiologo di fama Ciro Indolfi ed alla straordinaria collaborazione dell'AVIS Comunale di Marcellinara, che con il suo impegno, la sua disponibilità e il suo radicamento sul territorio sta contribuendo in maniera determinante alla buona riuscita del progetto. A tutti i volontari va il mio più sincero ringraziamento. Investire nella prevenzione significa investire nel futuro della nostra comunità."