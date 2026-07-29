Al Magna Graecia Film Festival un focus sulla movida sicura e sulla cultura della prevenzione

Tempo di lettura: ~6 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Polizia di Stato è protagonista al Magna Graecia Film Festival, in corso nella suggestiva cornice di Soverato, portando all'interno di una delle più importanti manifestazioni culturali del territorio un messaggio concreto di legalità, prevenzione e vicinanza ai cittadini.

L'iniziativa costituisce un'importante occasione per diffondere la cultura della legalità e della sicurezza attraverso il linguaggio universale del cinema e della comunicazione, favorendo il dialogo con il pubblico, in particolare con i giovani, in una località a forte vocazione turistica come Soverato, meta ogni anno di numerosi visitatori italiani e stranieri.

Nel corso della serata di ieri, presso lo spazio istituzionale allestito nell'area del Festival, la Questura di Catanzaro ha illustrato le principali campagne di sensibilizzazione dedicate alla "movida sicura", ponendo l'attenzione sugli strumenti di prevenzione adottati per garantire il sereno svolgimento della vita notturna, sui controlli amministrativi negli esercizi pubblici e sulle attività finalizzate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Durante la manifestazione è intervenuto anche il Questore di Catanzaro, il quale si è soffermato, in particolare, sulla necessità di mantenere alta l'attenzione nei luoghi della movida e nei locali di pubblico intrattenimento, frequentati soprattutto dai più giovani, richiamando l'importanza di un impegno condiviso per prevenire episodi di violenza e garantire contesti sicuri. Ha evidenziato come i recenti e gravi fatti verificatisi a Crans Montana impongano un costante innalzamento del livello di attenzione da parte di tutti gli attori coinvolti – istituzioni, Forze di polizia, gestori dei locali e operatori del settore – affinché i luoghi di aggregazione continuino a rappresentare spazi di socialità, divertimento e rispetto delle regole.

Nell'ambito dei dispositivi predisposti per garantire una movida sicura, il Questore ha rivolto un sentito ringraziamento alle Forze di polizia – Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza – e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sottolineando il valore delle competenze specialistiche e delle elevate professionalità espresse dal personale impiegato. Ha quindi evidenziato come la sinergia tra le Forze di polizia, i Vigili del Fuoco e tutte le altre componenti del sistema della sicurezza rappresenti un elemento imprescindibile per assicurare un contesto sereno e protetto a cittadini, turisti ed esercenti, contribuendo al tempo stesso a consolidare la fiducia della collettività nelle Istituzioni.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla tutela dei minori, ribadendo il divieto assoluto di somministrare o vendere bevande alcoliche ai soggetti che non abbiano raggiunto l'età prevista dalla legge. Un richiamo al senso di responsabilità degli esercenti, chiamati a svolgere un ruolo determinante nella prevenzione dei comportamenti a rischio e nella salvaguardia della sicurezza dei più giovani.

Il Questore ha rivolto anche un appello alle famiglie, sottolineando come il dialogo costante con i propri figli rappresenti il primo e più efficace strumento di prevenzione. Ha quindi esortato i genitori a prestare particolare attenzione affinché i minori non consumino bevande alcoliche nei locali pubblici, contribuendo così alla loro crescita responsabile e alla sicurezza della collettività.

Il Questore ha quindi ribadito l'importanza degli strumenti di prevenzione personale previsti dall'ordinamento, soffermandosi sul divieto di accesso ai centri urbani (D.A.C.U.R.), comunemente noto come D.A.S.P.O. "Willy".

Tale misura consente al Questore di vietare l'accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento ai soggetti responsabili di reati commessi con violenza contro le persone o il patrimonio (furti, rapine, percosse, risse, lesioni personali, minacce gravi etc..) o per porto abusivo di armi, nei pressi o all'interno di pubblici esercizi ovvero ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Si tratta di un efficace strumento di prevenzione finalizzato a impedire il ripetersi di condotte violente e a garantire che i luoghi della socialità restino spazi sicuri e sereni per cittadini, famiglie e giovani.

A conferma del costante impegno della Questura nell'attività di prevenzione, dall'inizio dell'anno sono già stati adottati 14 provvedimenti di D.A.S.P.O. "Willy", a testimonianza della particolare attenzione riservata al contrasto dei fenomeni di violenza nei luoghi della movida e della socialità.

Il Questore ha infine evidenziato come l'attività di prevenzione non si esaurisca all'interno dei locali di pubblico intrattenimento, ma debba necessariamente accompagnare i giovani anche al termine della serata, quando il rientro a casa rappresenta una fase particolarmente delicata. In tale contesto assume un ruolo determinante la Polizia Stradale, impegnata in un'intensa attività di controllo e sensibilizzazione finalizzata a contrastare la guida in stato di alterazione conseguente all'assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti. L'obiettivo non è esclusivamente quello di reprimere le violazioni, ma soprattutto di prevenire comportamenti pericolosi, promuovendo una cultura della responsabilità affinché ogni giovane possa divertirsi in sicurezza e fare ritorno a casa senza mettere a rischio la propria vita e quella degli altri utenti della strada.

Particolarmente apprezzata è stata, infatti, la partecipazione della Polizia Stradale, che ha promosso un'attività informativa dedicata ai rischi connessi alla guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o all'abuso di bevande alcoliche. Attraverso l'esposizione dei veicoli di servizio, delle principali dotazioni operative e il confronto diretto con i cittadini, gli operatori hanno illustrato le conseguenze dei comportamenti imprudenti e l'importanza di adottare condotte responsabili alla guida.

L'attività ha rappresentato un'efficace occasione di incontro tra istituzioni e cittadini, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza stradale e della prevenzione, con particolare attenzione ai giovani.

Grande interesse hanno suscitato anche gli stand della Polizia Scientifica, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e degli Artificieri, che hanno coinvolto adulti e bambini attraverso dimostrazioni pratiche e attività interattive, riproducendo alcune delle principali tecniche operative utilizzate quotidianamente dalla Polizia di Stato. L'esposizione dei veicoli di servizio e delle attrezzature specialistiche ha consentito ai visitatori di conoscere da vicino il lavoro svolto dagli operatori al servizio della collettività.

Testimonial d'eccezione della manifestazione è stata la Lamborghini Huracán in dotazione alla Polizia Stradale, che ha richiamato l'attenzione di numerosi visitatori, diventando il simbolo di una Polizia moderna, efficiente e vicina ai cittadini.

La partecipazione della Polizia di Stato al Magna Graecia Film Festival ha rappresentato un'importante occasione per ribadire l'impegno quotidiano profuso nella tutela della sicurezza, con particolare riferimento ai dispositivi predisposti per garantire una movida sicura. Attraverso il dialogo con i cittadini, le attività dimostrative e la promozione della cultura della prevenzione, è stato evidenziato come i controlli sul territorio e la collaborazione tra Istituzioni costituiscano strumenti fondamentali per assicurare ai giovani e a tutta la collettività luoghi di aggregazione sicuri e sereni.