COR – L'Arte contemporanea torna a Fratta di Tarzo (TV)

Si rinnova per la sua 4° edizione l’appuntamento con Cor – Spazi Pubblici Palpitanti.
Il progetto artistico è nato per valorizzare l'antico borgo storico di Fratta di Tarzo (TV) attraverso l’arte contemporanea, dal 20 luglio al 2 agosto 2026.
L’iniziativa è finanziata grazie al supporto di Next Generation EU, e si svolge in sinergia con lo storico evento «I Cortili dell’Arte» (31 luglio-2 agosto), che vedrà oltre 60 artisti ripopolare i cortili e gli spazi del borgo con le proprie opere.
Il progetto riconferma la sua vocazione globale grazie alla collaborazione con Arte Laguna e l’Associazione Culturale MoCA che ha permesso di portare nel trevigiano tre artisti internazionali. I creativi saranno protagonisti di una residenza artistica presso Villa Marilena a Tarzo a partire dal 20 luglio. L'obiettivo è la creazione di opere site-specific capaci di dialogare con la comunità e lasciare un segno nel tessuto urbano, invitando il pubblico a vivere in prima persona gli spazi del borgo, così da ripopolarlo e dargli una nuova identità.
I tre profili internazionali selezionati per questa edizione sono:
Gabriele Mundula (ECO) (Sirtori, Italia 1992) | Opera: Stella del mattino, spina dorsale
Architetto creativo e finalista di Arte Laguna Prize, unisce arte contemporanea e design ecosostenibile per sviluppare la propria ricerca sull'identità.
Alice Serafino (Torino, Italia 1980) | Opera: Seeds & Weeds – RPF, Raccolta di Piante Fotogeniche
Un’artista che unisce fotografia storica e tecniche contemporanee, ricomponendo elementi botanici e oggetti dimenticati in inedite stratificazioni visive.
Yseult D. (La Louvière, Belgio, 1966) | Opera: 7 Minutes
Una fotografa internazionale che pratica una slow photography digitale senza post-produzione. I suoi scatti su rasi di seta trasformano l'opera d'arte in tessuto da indossare.
TALK CON GLI ARTISTI
1 Agosto 2026, Ore 18.00 - Presso la Chiesa di Fratta
L’evento inaugurale di Còr si terrà con un Talk – Tavola Rotonda con gli artisti internazionali di Arte Laguna, per approfondire le tematiche delle opere realizzate e avere un confronto diretto con gli artisti presenti.
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Calendario eventi: https://cor.land/calendario-2026/
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