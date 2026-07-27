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COR – L'Arte contemporanea torna a Fratta di Tarzo (TV)

Redazione
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Articolo segnalato da: Arte Laguna SRL
COR – L'Arte contemporanea torna a Fratta di Tarzo (TV)
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Si rinnova per la sua 4° edizione l’appuntamento con Cor – Spazi Pubblici Palpitanti.

Il progetto artistico è nato per valorizzare l'antico borgo storico di Fratta di Tarzo (TV) attraverso l’arte contemporanea, dal 20 luglio al 2 agosto 2026.

L’iniziativa è finanziata grazie al supporto di Next Generation EU, e si svolge in sinergia con lo storico evento «I Cortili dell’Arte» (31 luglio-2 agosto), che vedrà oltre 60 artisti ripopolare i cortili e gli spazi del borgo con le proprie opere.

 

Il progetto riconferma la sua vocazione globale grazie alla collaborazione con Arte Laguna e l’Associazione Culturale MoCA che ha permesso di portare nel trevigiano tre artisti internazionali. I creativi saranno protagonisti di una residenza artistica presso Villa Marilena a Tarzo a partire dal 20 luglio. L'obiettivo è la creazione di opere site-specific capaci di dialogare con la comunità e lasciare un segno nel tessuto urbano, invitando il pubblico a vivere in prima persona gli spazi del borgo, così da ripopolarlo e dargli una nuova identità.

 

I tre profili internazionali selezionati per questa edizione sono:

 

Gabriele Mundula (ECO) (Sirtori, Italia 1992) | Opera: Stella del mattino, spina dorsale

Architetto creativo e finalista di Arte Laguna Prize, unisce arte contemporanea e design ecosostenibile per sviluppare la propria ricerca sull'identità.

 

Alice Serafino (Torino, Italia 1980) | Opera: Seeds & Weeds – RPF, Raccolta di Piante Fotogeniche

Un’artista che unisce fotografia storica e tecniche contemporanee, ricomponendo elementi botanici e oggetti dimenticati in inedite stratificazioni visive.

 

Yseult D. (La Louvière, Belgio, 1966) | Opera: 7 Minutes

Una fotografa internazionale che pratica una slow photography digitale senza post-produzione. I suoi scatti su rasi di seta trasformano l'opera d'arte in tessuto da indossare. 

 

TALK CON GLI ARTISTI

1 Agosto 2026, Ore 18.00 - Presso la Chiesa di Fratta

L’evento inaugurale di Còr si terrà con un Talk – Tavola Rotonda con gli artisti internazionali di Arte Laguna, per approfondire le tematiche delle opere realizzate e avere un confronto diretto con gli artisti presenti.

Location >

 

Calendario eventi: https://cor.land/calendario-2026/

 


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