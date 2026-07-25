Bovalino: ambiente, turismo e sicurezza, queste le proposte emerse dall’incontro “Navigare Informati”
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Piazza Canceglia a Bovalino ha ospitato l'evento “Navigare Informati: Ambiente, Turismo e Sicurezza”, un dibattito focalizzato sul rilancio e sulla tutela del litorale jonico reggino. Promosso dall'associazione “ANDAREINPORTO”, con il patrocinio del Comune di Bovalino e la collaborazione della Pro Loco, dell'associazione Orizzonte7 e dell Associazione 5D, l'incontro ha messo al centro della discussione la necessità di superare la semplice gestione stagionale dell'offerta turistica.
Alla presenza del sindaco, Vincenzo Maesano, il dibattito ha evidenziato come le tematiche ambientali, la tutela del mare e la sicurezza della navigazione siano elementi strettamente interconnessi per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio.
Interventi di Spessore per la Tutela del Litorale. L’iniziativa ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni, i quali hanno fornito spunti tecnici e scientifici di primaria importanza per la comunità:
- Sviluppo Turistico e Valorizzazione: Riflessioni mirate alla crescita economica del territorio bovalinese nel rispetto dell’ecosistema.
- Sicurezza in Mare e Demanio: Contributi fondamentali delle autorità marittime, tra cui la Capitaneria di Porto, per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti.
- Divulgazione Scientifica e Ambiente: Il contributo del mondo universitario e degli esperti del settore per monitorare lo stato di salute della costa.
Un ringraziamento particolare per la riuscita del dibattito va al professor Sperone, al comandante Ranieri, a Bruzzi e a Denisi, oltre che a Giuseppe Serranò e a tutti i volontari che hanno supportato l’organizzazione dell’evento.
La Proposta Progettuale: Un Tavolo di Lavoro Stabile e Permanente. Per affrontare in maniera strutturale le sfide della Costa Jonica, non sono più sufficienti gli interventi d’emergenza limitati ai mesi estivi. È necessaria una programmazione pluriannuale capace di operare 365 giorni all’anno in stretta sinergia con la Regione Calabria e gli enti nazionali. In questa prospettiva, l’Associazione 5D ha lanciato una proposta concreta, immediatamente accolta dagli organizzatori e dalle autorità presenti: l’istituzione di un Tavolo di Lavoro Stabile e Permanente coordinato dall’Amministrazione Comunale di Bovalino.
Gli Attori Coinvolti nel Progetto. Il tavolo permanente punta ad aggregare diverse realtà operative:
- Istituzioni locali e amministratori del comprensorio.
- Autorità marittime e di sicurezza per la prevenzione e la gestione delle emergenze.
- Mondo della formazione e dell università per l’apporto di competenze scientifiche.
- Associazioni e Terzo Settore per mantenere forte il legame con la comunità locale.
- Operatori turistici e professionisti per pianificare le strategie di accoglienza e promozione.
Dalla Gestione delle Criticità alla Programmazione dello Sviluppo. La convergenza tra l’indirizzo politico del Comune di Bovalino, l’analisi scientifica e l’impegno del tessuto associativo rappresenta l’unico percorso percorribile per trasformare le criticità ambientali e logistiche in concrete opportunità di crescita.
L’ampiezza dei temi trattati durante l’incontro “Navigare Informati” e la risposta del pubblico confermano che il futuro della Costa Jonica richiede una governance condivisa, continuità operativa e una visione d’insieme a lungo termine.
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