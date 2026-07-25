Bovalino: ambiente, turismo e sicurezza, queste le proposte emerse dall’incontro “Navigare Informati”

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Piazza Canceglia a Bovalino ha ospitato l'evento “, un dibattito focalizzato sul rilancio e sulla tutela del litorale jonico reggino. Promosso dall', con il patrocinio dele la collaborazione della, dell'e dell, l'incontro ha messo al centro della discussione la necessità di superare la semplice gestione stagionale dell'offerta turistica.Alla presenza del, il dibattito ha evidenziato come le tematiche ambientali, la tutela del mare e la sicurezza della navigazione siano elementi strettamente interconnessi per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio.L’iniziativa ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni, i quali hanno fornito spunti tecnici e scientifici di primaria importanza per la comunità:Riflessioni mirate alla crescita economica del territorio bovalinese nel rispetto dell’ecosistema.Contributi fondamentali delle autorità marittime, tra cui la Capitaneria di Porto, per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti.Il contributo del mondo universitario e degli esperti del settore per monitorare lo stato di salute della costa.Un ringraziamento particolare per la riuscita del dibattito va al professor Sperone, al comandante Ranieri, a Bruzzi e a Denisi, oltre che a Giuseppe Serranò e a tutti i volontari che hanno supportato l’organizzazione dell’evento.Per affrontare in maniera strutturale le sfide della Costa Jonica, non sono più sufficienti gli interventi d’emergenza limitati ai mesi estivi. È necessaria una programmazione pluriannuale capace di operare 365 giorni all’anno in stretta sinergia con la Regione Calabria e gli enti nazionali. In questa prospettiva, l’Associazione 5D ha lanciato una proposta concreta, immediatamente accolta dagli organizzatori e dalle autorità presenti: l’istituzione di uncoordinato dall’Amministrazione Comunale di Bovalino.Il tavolo permanente punta ad aggregare diverse realtà operative:e amministratori del comprensorio.per la prevenzione e la gestione delle emergenze.per l’apporto di competenze scientifiche.per mantenere forte il legame con la comunità locale.per pianificare le strategie di accoglienza e promozione.La convergenza tra l’indirizzo politico del Comune di Bovalino, l’analisi scientifica e l’impegno del tessuto associativo rappresenta l’unico percorso percorribile per trasformare le criticità ambientali e logistiche in concrete opportunità di crescita.L’ampiezza dei temi trattati durante l’incontro “e la risposta del pubblico confermano che il futuro della Costa Jonica richiede una governance condivisa, continuità operativa e una visione d’insieme a lungo termine.