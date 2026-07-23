Calabria, oltre 44 milioni di euro per i nodi di interscambio: la Regione punta su un trasporto pubblico più moderno ed efficiente

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Investimenti in mobilità sostenibile, trasporto pubblico e interscambio modale per 44 Comuni calabresi

La Regione Calabria accelera il percorso di ammodernamento del sistema dei trasporti con un importante piano di investimenti destinato alla realizzazione di una rete di 54 nodi di interscambio modale distribuiti in 44 Comuni del territorio regionale. L'intervento, finanziato con oltre 44 milioni di euro provenienti dal Programma Regionale Calabria e dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), punta a rendere il trasporto pubblico locale sempre più efficiente, accessibile e sostenibile.

L'iniziativa è stata presentata nella Cittadella regionale di Catanzaro durante un incontro con i sindaci dei Comuni interessati, chiamati a svolgere un ruolo centrale nella realizzazione delle nuove infrastrutture.

Cosa sono i nodi di interscambio modale

I nodi di interscambio modale rappresentano punti strategici nei quali i cittadini possono passare facilmente da un mezzo di trasporto all'altro, ad esempio da autobus a treno o viceversa. L'obiettivo è favorire una mobilità più fluida, ridurre i tempi di spostamento e incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico rispetto all'auto privata.

Queste infrastrutture potranno comprendere aree di sosta, fermate attrezzate, servizi per i viaggiatori, sistemi di informazione e spazi pensati per migliorare l'accessibilità.

Avviso da 17 milioni per 36 Comuni

Nel corso della presentazione, l'assessore regionale ai Trasporti Gianluca Gallo ha annunciato che nelle prossime settimane sarà pubblicato un avviso pubblico da 17 milioni di euro destinato a 36 Comuni con oltre 10.000 abitanti.

Il bando consentirà la realizzazione di 38 nodi di interscambio, garantendo una copertura del 100% delle spese ammissibili, senza quindi richiedere cofinanziamenti da parte degli enti beneficiari.

Altri 28 milioni per le principali aree urbane

Parallelamente, la Regione destinerà ulteriori 28 milioni di euro ai Comuni e alle aree urbane con più di 30.000 abitanti. Le risorse saranno assegnate attraverso un percorso di concertazione già avviato con le amministrazioni locali, così da programmare gli interventi in base alle specifiche esigenze dei territori.

La riforma del trasporto pubblico regionale

Secondo l'assessore Gianluca Gallo, il piano sui nodi di interscambio si inserisce in una più ampia strategia di riforma del sistema della mobilità calabrese.

L'intervento si affianca infatti agli investimenti già avviati per il rinnovo di treni e autobus, oltre al percorso normativo in discussione in Consiglio regionale che punta a ridisegnare l'organizzazione del settore.

Tra le principali novità figura la prevista nascita di Amcal, destinata a sostituire Artcal, insieme alle nuove gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico e alla ridefinizione dei bacini territoriali.

Un sistema di mobilità più integrato per la Calabria

Con questo investimento superiore ai 44 milioni di euro, la Regione Calabria punta a costruire una rete di infrastrutture capace di migliorare i collegamenti tra i diversi mezzi di trasporto, aumentare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e favorire una mobilità sempre più moderna, integrata e sostenibile.

La realizzazione dei nuovi nodi di interscambio modale rappresenta uno degli interventi più significativi previsti nella programmazione regionale dedicata ai trasporti e costituisce un tassello importante nel processo di rinnovamento della mobilità calabrese.