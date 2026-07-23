Meteo Italia: stop al caldo estremo, arrivano giornate più piacevoli ma attenzione ai temporali nel weekend

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Le previsioni meteo fino al 26 luglio: temperature in calo, clima gradevole e una perturbazione in arrivo domenica con possibili grandinate

Dopo settimane caratterizzate da temperature elevate e da una persistente presenza dell'anticiclone africano, il meteo sull'Italia cambia volto. Nei prossimi giorni il Paese vivrà una fase decisamente più equilibrata, con un clima gradevole, valori termici vicini alle medie stagionali e condizioni generalmente stabili. Tuttavia, non mancheranno episodi di instabilità atmosferica, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e nel corso del weekend.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteorologici, fino a venerdì 24 luglio l'estate italiana mostrerà il suo volto più mite, prima dell'arrivo di una nuova perturbazione prevista per domenica 26 luglio, che potrebbe portare temporali intensi, raffiche di vento e locali grandinate, in particolare sulle regioni del Centro-Nord.

L'anticiclone africano perde forza e torna un'estate più equilibrata

La novità più importante riguarda il progressivo indebolimento dell'anticiclone subtropicale africano, responsabile delle numerose ondate di calore che hanno interessato l'Italia nella prima parte di luglio.

L'ingresso di correnti leggermente più fresche permette finalmente un abbassamento delle temperature, con valori più vicini alla norma del periodo. Al Nord questo cambiamento è già evidente, mentre tra Centro e Sud gli effetti si faranno sentire gradualmente nel corso dei prossimi giorni.

Il risultato sarà un clima più vivibile, con giornate soleggiate ma senza l'afa intensa che ha caratterizzato le ultime settimane.

Previsioni fino a venerdì 24 luglio: sole prevalente e temporali pomeridiani

Fino a venerdì 24 luglio il quadro meteorologico resterà nel complesso stabile.

Le giornate saranno prevalentemente soleggiate su gran parte del territorio nazionale, soprattutto al Nord, dove soltanto le aree alpine, in particolare quelle orientali, potranno essere interessate da qualche rovescio pomeridiano.

Situazione diversa lungo il versante adriatico del Centro-Sud, dove durante le ore più calde della giornata potranno svilupparsi temporali locali, favoriti dal riscaldamento del suolo e dall'instabilità residua.

Per la giornata di venerdì le condizioni tenderanno a migliorare ulteriormente sul Nord e su gran parte del Centro, mentre qualche fenomeno isolato potrà ancora interessare il Sud e alcune zone del medio Adriatico.

Sabato 25 luglio: sole e temperature ideali in tutta Italia

La giornata di sabato 25 luglio si preannuncia come la migliore del fine settimana.

L'alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile praticamente ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature particolarmente gradevoli.

L'assenza del caldo eccessivo renderà il clima ideale per trascorrere la giornata al mare, in montagna o dedicarsi ad attività all'aperto, ritrovando quella tipica estate italiana che nelle ultime settimane era stata spesso sostituita da condizioni decisamente più afose.

Domenica 26 luglio: in arrivo una perturbazione con rischio di forti temporali

Il quadro meteorologico cambierà sensibilmente nella giornata di domenica 26 luglio.

Una depressione in discesa dalla Penisola Scandinava convoglierà verso il Mediterraneo masse d'aria più fresche e instabili, favorendo il passaggio di una perturbazione temporalesca destinata a coinvolgere soprattutto le regioni del Centro-Nord.

I fenomeni saranno rapidi ma localmente intensi e potranno essere accompagnati da:

temporali di forte intensità ;

; rovesci improvvisi ;

; grandinate localizzate ;

; forti raffiche di vento.

Non si tratterà comunque di una giornata completamente compromessa dal maltempo: come spesso accade nel periodo estivo, le precipitazioni interesseranno aree limitate e dureranno poche ore, lasciando spazio a schiarite anche ampie.

Tendenza meteo: dalla prossima settimana torna il caldo africano

Lo scenario potrebbe cambiare nuovamente già all'inizio della prossima settimana.

Le ultime elaborazioni indicano infatti un graduale ritorno dell'anticiclone africano, destinato a riportare condizioni di tempo stabile su gran parte della Penisola.

Contestualmente le temperature torneranno ad aumentare giorno dopo giorno, aprendo la strada a quella che potrebbe diventare la quarta ondata di calore dell'estate, prevista tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto.

Se questa tendenza verrà confermata nei prossimi aggiornamenti, molte città italiane potrebbero tornare a registrare valori ben superiori alle medie stagionali, con una nuova fase caratterizzata da caldo intenso e afa persistente.

Le previsioni in sintesi

Fino a venerdì 24 luglio: clima gradevole , sole prevalente e qualche temporale pomeridiano sulle regioni del Centro-Sud e sulle Alpi.

, sole prevalente e qualche sulle regioni del Centro-Sud e sulle Alpi. Sabato 25 luglio: tempo stabile, cielo sereno e temperature nella media .

tempo stabile, cielo sereno e . Domenica 26 luglio: passaggio di una perturbazione temporalesca con rischio di temporali forti , grandine e vento soprattutto al Centro-Nord.

passaggio di una con rischio di , e soprattutto al Centro-Nord. Prossima settimana: probabile ritorno dell'anticiclone africano con una nuova fase di caldo intenso tra la fine di luglio e l'inizio di agosto.