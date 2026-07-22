Italia, nuovo Commissario Tecnico sempre più vicino: Guardiola resta il sogno, Malagò conferma il dialogo aperto

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La FIGC accelera sulla scelta del nuovo CT mentre proseguono i contatti con Pep Guardiola e restano vive le piste Mancini, Pirlo e altri candidati

La FIGC è pronta a sciogliere uno dei nodi più importanti del calcio italiano: la scelta del nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Secondo quanto dichiarato dal presidente federale Giovanni Malagò, la decisione definitiva dovrebbe arrivare "entro pochissimo", anche se potrebbe non coincidere con la prossima assemblea della Lega Serie A, prevista per giovedì.

L'obiettivo della Federazione è individuare il profilo migliore per rilanciare la Nazionale italiana, reduce da mesi difficili dopo il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Malagò conferma i contatti con Pep Guardiola

Il nome che continua ad alimentare sogni e speranze è quello di Pep Guardiola. Il tecnico catalano rappresenta il profilo più prestigioso tra quelli valutati dalla Federazione e, secondo Malagò, il dialogo con lui è tutt'altro che chiuso.

Intervenendo durante la trasmissione Vivavoce, il presidente della FIGC ha spiegato che aprire un confronto con Guardiola era un passaggio doveroso, pur precisando che non esiste ancora alcuna certezza sull'esito della trattativa.

Secondo Malagò, mantenere aperto il dialogo con uno degli allenatori più vincenti degli ultimi vent'anni non significa sminuire gli altri candidati ancora in corsa.

Il nodo economico resta uno degli ostacoli principali

L'eventuale arrivo di Pep Guardiola comporterebbe inevitabilmente un importante investimento economico.

Lo stesso presidente federale ha riconosciuto che la situazione finanziaria impone prudenza, sottolineando come nel breve e medio periodo sia necessario contenere le spese. Tuttavia ha lasciato intendere che, davanti a un profilo di assoluto prestigio internazionale, la Federazione potrebbe valutare un'eccezione al budget inizialmente previsto.

L'ultima parola, però, spetterà proprio all'allenatore spagnolo, chiamato a dare una risposta definitiva alla proposta ricevuta.

Maldini e Leonardo al lavoro per convincere Guardiola

Dietro le quinte prosegue il lavoro del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo, impegnati quotidianamente nella ricerca del nuovo CT.

Entrambi stanno seguendo direttamente la trattativa con Guardiola e mantengono un costante confronto con Malagò per arrivare quanto prima a una decisione condivisa.

La volontà della Federazione è quella di chiudere il dossier nel più breve tempo possibile, così da programmare il futuro della Nazionale con largo anticipo.

Roberto Mancini resta una candidatura autorevole

Tra i nomi maggiormente accreditati continua a esserci anche Roberto Mancini.

L'ex commissario tecnico rappresenta una figura di assoluto valore, forte dell'esperienza maturata sulla panchina azzurra e soprattutto del successo ottenuto con la vittoria degli Europei. Il suo profilo garantirebbe continuità, conoscenza dell'ambiente e una consolidata esperienza internazionale.

Andrea Pirlo convince per esperienza e identità azzurra

Non perde quota nemmeno la candidatura di Andrea Pirlo, molto apprezzato da Maldini e Leonardo.

Pur avendo alle spalle un percorso da allenatore ancora relativamente breve, Pirlo può contare su diversi elementi a suo favore: un costo decisamente più contenuto rispetto ad altri profili internazionali, una profonda conoscenza della Nazionale italiana e un forte legame con la maglia azzurra.

Sono caratteristiche che continuano a renderlo una delle opzioni più concrete sul tavolo della Federazione.

Sono passati 111 giorni dall'addio di Gattuso

Giovedì saranno trascorsi 111 giorni dalle dimissioni di Gennaro Gattuso, arrivate dopo il mancato raggiungimento della qualificazione ai Mondiali.

Nel frattempo il torneo iridato si è concluso, diversi commissari tecnici hanno lasciato le rispettive panchine e molte nazionali stanno già definendo il proprio futuro.

Gattuso, intanto, ha intrapreso una nuova avventura sulla panchina della Lazio, mentre l'Italia continua ad attendere il nome del suo successore.

Le altre grandi Nazionali si muovono

Anche le principali federazioni europee sono impegnate nella scelta dei rispettivi allenatori.

La Francia sarebbe vicina all'arrivo di Zinedine Zidane, mentre in Germania continua a circolare con forza il nome di Juergen Klopp come possibile guida della Mannschaft.

In questo contesto, riuscire a convincere Guardiola rappresenterebbe un segnale fortissimo per il calcio italiano e rilancerebbe immediatamente le ambizioni della Nazionale azzurra sul panorama internazionale.

Una possibile sorpresa nell'annuncio finale

Nonostante Guardiola, Mancini e Pirlo siano i nomi maggiormente discussi, Malagò ha lasciato intendere che la lista dei candidati potrebbe riservare una sorpresa.

Il presidente federale ha infatti dichiarato che esiste ancora la possibilità di un nome inatteso, invitando tutti ad attendere ancora qualche giorno prima dell'annuncio ufficiale.

La sensazione è che la FIGC sia ormai nella fase conclusiva della valutazione e che il nuovo Commissario Tecnico dell'Italia possa essere ufficializzato a breve, aprendo così una nuova pagina nella storia della Nazionale italiana.