Prezzo del petrolio oggi stabile, il WTI resta a 72 dollari mentre il gas scende sotto i 50 euro
Mercati energetici in attesa degli sviluppi tra Stati Uniti e Iran, Brent poco mosso e gas naturale in calo ad Amsterdam
I mercati energetici aprono la giornata senza particolari scossoni. Il prezzo del petrolio rimane sostanzialmente stabile, mentre gli operatori continuano a monitorare con attenzione gli sviluppi geopolitici, in particolare il confronto tra Stati Uniti e Iran, fattore che potrebbe incidere sull'equilibrio tra domanda e offerta di greggio a livello mondiale.
Anche il gas naturale europeo registra un leggero arretramento, con le quotazioni che tornano sotto la soglia psicologica dei 50 euro al megawattora sulla piattaforma di riferimento di Amsterdam.
Petrolio WTI stabile a 72 dollari al barile
Il petrolio WTI (West Texas Intermediate), principale riferimento per il mercato statunitense, viene scambiato a circa 72 dollari al barile, con una variazione praticamente nulla pari allo 0,01% rispetto alla chiusura precedente.
L'andamento riflette una fase di prudenza degli investitori, che preferiscono attendere nuovi elementi sul fronte internazionale prima di prendere posizioni più decise.
Brent vicino ai 76 dollari
Anche il Brent, il greggio di riferimento per Europa, Medio Oriente e Africa, mostra movimenti contenuti.
Le quotazioni si attestano intorno ai 76 dollari al barile, con un rialzo dello 0,3%, confermando un mercato caratterizzato da scambi limitati e da una sostanziale stabilità dei prezzi.
Il confronto tra USA e Iran resta sotto osservazione
L'attenzione degli operatori continua a concentrarsi sulle relazioni tra Washington e Teheran, considerate uno dei principali fattori in grado di influenzare il mercato petrolifero nelle prossime settimane.
Eventuali sviluppi diplomatici o nuove tensioni potrebbero infatti incidere sulla produzione e sulle esportazioni di petrolio provenienti dall'area mediorientale, con possibili ripercussioni sulle quotazioni internazionali.
Per questo motivo gli investitori mantengono un atteggiamento prudente, evitando movimenti significativi in attesa di un quadro geopolitico più definito.
Gas naturale in calo sulla piazza TTF di Amsterdam
Segnali di debolezza arrivano invece dal mercato del gas naturale europeo.
Sulla piattaforma TTF di Amsterdam, punto di riferimento per gli scambi continentali, i future con consegna ad agosto registrano un ribasso dell'1,83%, attestandosi a 49,19 euro per megawattora.
Il ritorno sotto quota 50 euro/MWh rappresenta un elemento osservato con attenzione dagli operatori, in un contesto caratterizzato da scorte elevate e da un mercato che, almeno per il momento, appare ben rifornito.
La metaniera Al Hamara attraversa lo Stretto di Hormuz
A mantenere alta l'attenzione resta anche la situazione nel Golfo Persico, crocevia strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas.
Secondo quanto riportato da Bloomberg, sulla base dei dati di navigazione, la nave metaniera Al Hamara è in navigazione verso l'attraversamento dello Stretto di Hormuz, seguendo una rotta che costeggia il litorale dell'Oman.
Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo per il trasporto di idrocarburi: qualsiasi tensione nell'area viene monitorata con estrema attenzione dai mercati finanziari, poiché potrebbe influenzare la regolarità delle forniture energetiche globali.
Mercati in attesa di nuovi segnali
L'avvio della giornata conferma quindi un quadro di stabilità per il petrolio e di lieve flessione per il gas naturale, mentre gli investitori restano concentrati sulle evoluzioni geopolitiche e sulle rotte commerciali del Medio Oriente.
Le prossime sedute potrebbero risultare decisive per comprendere se il mercato continuerà a mantenere un andamento laterale oppure se nuove notizie internazionali porteranno a una maggiore volatilità delle quotazioni di petrolio, Brent, WTI e gas naturale.
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