Cosenza Calcio, ufficiale Fabio Lucioni: è il nuovo Direttore Sportivo

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L'ex difensore di Benevento e Lecce inizia la sua prima esperienza da dirigente: subito al lavoro tra mercato, scelta dell'allenatore e organizzazione della stagione

Il Cosenza Calcio ha ufficializzato la nomina di Fabio Lucioni come nuovo Direttore Sportivo, segnando l'inizio di una nuova fase nella programmazione del club rossoblù. L'ex difensore, protagonista per anni tra Serie A e Serie B, ha firmato il contratto nella mattinata odierna e ha già avviato la propria attività operativa, con l'obiettivo di costruire una squadra competitiva e proiettata al futuro.

La società punta così su una figura che conosce a fondo il calcio professionistico italiano e che, pur essendo alla sua prima esperienza ufficiale da dirigente sportivo, porta con sé un importante bagaglio maturato in campo.

Chi è Fabio Lucioni: esperienza, leadership e conoscenza della Serie B

Classe 1987 e originario di Terni, Fabio Lucioni ha costruito una lunga carriera da difensore centrale, diventando uno dei giocatori più affidabili del panorama cadetto. Le esperienze più significative sono arrivate con Benevento e Lecce, società con cui ha conquistato promozioni e disputato numerosi campionati tra Serie B e Serie A.

Nel corso degli anni si è distinto non solo per le qualità tecniche, ma anche per leadership, personalità e capacità di guidare lo spogliatoio, caratteristiche che il Cosenza Calcio ritiene fondamentali per affrontare una nuova fase di rilancio.

Il nuovo Direttore Sportivo è già operativo sul mercato

Non c'è stato tempo da perdere per il neo Direttore Sportivo. Lucioni ha già avviato una serie di incontri con procuratori e operatori di mercato per pianificare le prossime mosse della campagna acquisti.

Parallelamente, il dirigente è impegnato anche nell'individuazione delle migliori strutture sportive dove la squadra potrà svolgere la preparazione e gli allenamenti, effettuando sopralluoghi per garantire condizioni di lavoro adeguate allo staff tecnico e ai calciatori.

Tra le priorità immediate rientra inoltre la scelta del nuovo allenatore, passaggio fondamentale per definire il progetto tecnico della prossima stagione.

Le prime parole di Fabio Lucioni

Entusiasta della nuova avventura, Fabio Lucioni ha ringraziato la società e il presidente Eugenio Guarascio per la fiducia ricevuta.

«Ringrazio innanzitutto la società, nella persona del presidente Eugenio Guarascio, che mi sta dando questa grande opportunità. Cercherò in tutti i modi di rendere questa stagione indimenticabile.

Vogliamo costruire una squadra giovane che possa riportare entusiasmo tra i tifosi, perché avremo bisogno del loro sostegno. Mi impegnerò con tutte le mie forze affinché gli obiettivi vengano raggiunti.

Stiamo lavorando alla scelta del nuovo allenatore e, per quanto riguarda le strutture sportive, abbiamo già programmato una serie di incontri per verificarne le condizioni.»

Il Cosenza riparte con una nuova programmazione

Con l'arrivo di Fabio Lucioni, il Cosenza Calcio inaugura un nuovo corso basato sulla programmazione e sul rinnovamento. La società punta a costruire un organico giovane, sostenibile e competitivo, affidando la direzione dell'area sportiva a una figura che conosce profondamente le dinamiche del calcio professionistico.

Le prossime settimane saranno decisive per definire il nuovo allenatore, completare la pianificazione del ritiro e avviare concretamente il calciomercato del Cosenza, con l'obiettivo di presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con una squadra all'altezza delle ambizioni del club e della tifoseria rossoblù.