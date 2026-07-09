Degrado nel quartiere Lido il consigliere Fabio Celia: “Politiche ambientali inesistenti”

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“In Consiglio comunale dovremmo chiedere scusa agli ex assessori Aldo Casalinuovo e Giorgio Arcuri per non averli apprezzati come meritavano, campioni nel loro settore, quello delle politiche ambientali che oggi sono pressoché inesistenti”.

È l’affondo del consigliere comunale del Gruppo Misto Fabio Celia, che in una nota stampa fotografa il degrado del quartiere Lido: “Dovrebbe essere la punta di diamante del turismo, il volano della città e invece alcuni imprenditori vanno in ferie a luglio, perché non c’è nessuno. Un segnale devastante che certifica il fallimento della stagione estiva appena iniziata, una stagione priva di programmazione”.

Il consigliere descrive un quadro pesante: “Sporco ovunque, erba alta, degrado e abbandono, non vi è traccia di decoro urbano e di manutenzione. Come se non bastasse sabato scorso in piazza Dogana l’evento pianificato dall’Amministrazione comunale ha raccolto non più di venti persone”.

Nel mirino di Fabio Celia non solo gli eventi, il turismo mancato, ma anche l’assessore Irene Colosimo: “Mancano visione, prospettiva, soluzioni concrete per rendere nuovamente vivibile e competitivo questo quartiere” e le lancia la sfida: “Metta un sigillo sul suo importante mandato rilanciando il cuore pulsante della città. Il rispetto per i cittadini e per chi fa impresa, è il caso di dirlo, non va mai in vacanza”.