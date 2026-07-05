Thomas Becket A.D. 1170 porta la Puglia in Francia

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Thomas Becket entra ufficialmente nei festeggiamenti per l’Anno Europeo dei Normanni, dedicato ai 1000 anni dalla nascita di Guglielmo il Conquistatore.

La notizia arriva dalla Normandia dove una delegazione di Mottola, in provincia di Taranto, è stata invitata a partecipare all’incontro internazionale "Millennium 2027 – Anno Europeo dei Normanni" che si è svolto a Caen. Alla due giorni presenti numerose autorità italiane ed estere, tra le quali il presidente della regione Normandia, Hervé Morin, e il sottosegretario alla Cultura del governo italiano, Giampiero Cannella, che ha annunciato la sua volontà di visitare Mottola per toccare con mano il fermento legato alla figura del santo inglese. Non a caso, per il suo valore, Becket AD 1170 è rientrato nel Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica di quest’anno sostenuto proprio dal ministero della Cultura.

Il progetto, presentato in Normandia nel Forum degli Eventi, ha riscosso grande interesse gettando le basi per la costruzione di progettualità condivise con altre realtà italiane ed europee. In particolare, riflettori puntati sulla rievocazione storica legata ai festeggiamenti patronali, sul rapporto di Becket con la cittadina di Mottola, sul senso di comunità che caratterizza questo territorio e sul legame forte tra Puglia e Normandia. Lo storytelling è stato affidato al presidente dell’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket, Paolo Ludovico, al direttore artistico Antonio Minelli e al sindaco di Mottola Giampiero Barulli. A confronto con istituzioni, enti, delegazioni europee e associazioni hanno raccontato il percorso costruito in oltre trent’anni dove storia, fede, cultura e spettacolo si intrecciano in una manifestazione capace, ogni dicembre, di tenere viva la figura di Becket.

«La missione in Francia – commenta il sindaco, Barulli - ha rappresentato molto più di un palco internazionale. Gli incontri hanno consentito di avviare nuove relazioni, confrontarsi su modelli di valorizzazione territoriale e aprire prospettive di collaborazione che potranno arricchire le prossime edizioni della rievocazione».

Il presidente Ludovico ha sottolineato il valore di questa progettualità come «strumento di promozione culturale, turistica e sociale, ma anche coinvolgimento delle comunità locali e delle nuove generazioni».

Per il direttore artistico, Minelli, «la vicenda di Becket rappresenta un patrimonio condiviso dell’Europa medievale, ragion per cui il progetto assume una dimensione internazionale, creando un ponte culturale tra Normandia, Inghilterra e Sud Italia».

Il programma di incontri europei ha previsto sessioni plenarie e workshop dedicati a cooperazione europea, finanziamenti, itinerari culturali del Consiglio d'Europa e prospettive di sviluppo dei progetti fino al 2030. In questo contesto, Mottola è stata presentata come esempio concreto di valorizzazione del suo patrimonio attraverso spettacoli immersivi, cortei medievali, videomapping, musica, laboratori, attività artistiche e iniziative rivolte anche ai più giovani e alle scuole, sottolineando al contempo l’eccezionale presenza di una reliquia del Santo e delle chiese rupestri.

La presenza a Caen s’inserisce nel percorso internazionale avviato dagli Araldi con l'incontro con l'arcivescova di Canterbury, che era stato preceduto da un colloquio con Sir Torin Brown, Pilgrim Officer della Cattedrale inglese, coordinato da Francesca Marocchino proprio nell’ambito del progetto Millennium 2027. Quest’ultima, in occasione della trasferta in Normandia di queste ultime ore, ha espresso grande apprezzamento per la progettualità che Mottola ha intrapreso. Due tappe che confermano la volontà dell'associazione di costruire una rete di relazioni capace di collegare questo angolo di Puglia ad altri luoghi europei legati alla storia medievale, alla spiritualità becketiana e all'eredità normanna.