Trump al 4 luglio 2026: «Gli Stati Uniti non diventeranno mai un Paese comunista»

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Il presidente americano protagonista delle celebrazioni per i 250 anni della Dichiarazione d'Indipendenza tra richiami alla Costituzione, libertà e identità nazionale

Le celebrazioni del 4 luglio 2026 hanno rappresentato uno degli appuntamenti più significativi della storia degli Stati Uniti, segnando il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza. Sul National Mall di Washington, davanti a migliaia di persone, il presidente Donald Trump ha pronunciato un discorso dai toni fortemente politici e patriottici, ribadendo la propria visione dell'America e lanciando un messaggio netto contro il comunismo.

L'evento principale, denominato "Salute to America", ha subito un ritardo a causa del rischio di violenti temporali, ma una volta migliorate le condizioni meteo il pubblico è tornato ad affollare l'area monumentale della capitale statunitense per assistere allo spettacolo e all'intervento del presidente.

Trump accolto dagli applausi insieme a Melania

Il presidente Donald Trump è salito sul palco accompagnato dalla First Lady Melania Trump, ricevendo una lunga ovazione da parte dei presenti. Il suo intervento, più simile a un comizio politico che a un tradizionale discorso istituzionale, ha alternato riferimenti storici, temi costituzionali e messaggi rivolti alla propria base elettorale.

Tra i passaggi più significativi, Trump ha affermato:

«Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l'America non diventerà mai un Paese comunista.»

Una dichiarazione che ha immediatamente raccolto gli applausi del pubblico presente e che si inserisce nella linea politica portata avanti dal presidente durante il suo mandato.

Il richiamo al Secondo Emendamento

Nel corso del suo intervento, Trump ha rivendicato il lavoro svolto a difesa del Secondo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che tutela il diritto dei cittadini a detenere e portare armi.

Secondo il presidente americano, durante la sua amministrazione il diritto sancito dal Secondo Emendamento è stato difeso con determinazione.

«Nel corso della mia presidenza abbiamo protetto il Secondo Emendamento. Non è stato semplice, ma continueremo a difenderlo con forza e prudenza», ha dichiarato davanti alla folla.

Libertà, unità nazionale e valori americani

Gran parte del discorso è stata dedicata ai valori fondanti degli Stati Uniti, con un richiamo alla Dichiarazione d'Indipendenza e al sacrificio delle generazioni che hanno combattuto per garantire libertà e diritti costituzionali.

Trump ha sottolineato come gli americani abbiano lottato nel corso della storia non solo per preservare tali diritti, ma anche per estenderli a cittadini di ogni razza, religione e credo.

«Siamo un solo popolo, una sola famiglia e una sola bandiera», ha dichiarato il presidente, invitando gli americani a riconoscersi in un'identità nazionale comune.

Il riferimento a Dio e la battuta sul comunismo

Uno dei momenti che ha suscitato maggiore reazione tra il pubblico è stato il riferimento alla frase contenuta nella Dichiarazione d'Indipendenza, secondo cui tutti gli uomini sono creati uguali.

Trump ha ricordato che gli americani sono stati creati «a immagine di un unico Dio Onnipotente», aggiungendo con tono ironico:

«Questa è una cosa che un comunista non direbbe mai.»

La battuta ha provocato prima una risata collettiva e successivamente un lungo applauso da parte dei presenti.

La partecipazione del pubblico nonostante il maltempo

Il presidente ha inoltre ringraziato i cittadini che hanno deciso di restare sul National Mall nonostante il forte maltempo che aveva costretto gli organizzatori a sospendere temporaneamente la manifestazione.

Secondo quanto riferito durante il discorso, inizialmente erano attese circa 375.000 persone, ma dopo l'evacuazione preventiva sono rimasti circa 150.000 spettatori, un dato che Trump ha definito comunque «straordinario».

I 250 anni degli Stati Uniti celebrati a Washington

Concludendo il proprio intervento, Trump ha celebrato il significato storico del 250° anniversario degli Stati Uniti, definendo il Paese «la speranza, la promessa, la luce e la gloria tra tutte le nazioni del mondo».

Il presidente ha inoltre sostenuto che oggi gli Stati Uniti siano «più forti, più liberi, più ricchi, più sicuri e più orgogliosi che mai», attribuendo questi risultati ai valori della libertà, della Costituzione e dell'unità nazionale.

Le celebrazioni del 4 luglio 2026 hanno così assunto anche un forte valore simbolico e politico, trasformando il tradizionale appuntamento dell'Independence Day in un momento di riflessione sull'identità americana e sul ruolo degli Stati Uniti nello scenario internazionale.