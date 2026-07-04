F1, Ferrari protagonista a Silverstone: Hamilton conquista la pole Sprint davanti ad Antonelli

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Il sette volte campione del mondo firma una straordinaria prestazione davanti al pubblico di casa. Ferrari in prima fila con Hamilton, Leclerc quarto. Antonelli sfiora la pole per appena 11 millesimi

La Ferrari lancia un segnale importante nel weekend del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Sul circuito di Silverstone, nelle qualifiche valide per la Sprint Race, è Lewis Hamilton a prendersi la scena conquistando una splendida pole position davanti ai propri tifosi, regalando alla Scuderia di Maranello una prestazione che pochi si aspettavano alla vigilia.

Il sette volte campione del mondo ha fermato il cronometro sull'1'28"376, precedendo di appena 11 millesimi la Mercedes del giovane Kimi Antonelli, autore di un'altra prova di altissimo livello. Completa la top three Max Verstappen con la Red Bull, mentre Charles Leclerc chiude in quarta posizione, a pochi millesimi dall'olandese.

Hamilton sorprende tutti e porta la Ferrari davanti

La vigilia aveva raccontato una Ferrari apparentemente in difficoltà sui lunghi rettilinei di Silverstone, ma in qualifica la situazione è cambiata radicalmente.

Lewis Hamilton, autentico specialista del tracciato britannico dove ha già conquistato nove vittorie in carriera, ha estratto il massimo dalla SF-26 proprio nel momento decisivo della sessione. Il britannico ha costruito un giro praticamente perfetto, conquistando una pole Sprint dal grande valore tecnico e simbolico proprio davanti ai tifosi inglesi.

Per la Scuderia di Maranello si tratta di un risultato che conferma i progressi mostrati nelle ultime settimane e che rilancia le ambizioni in vista della Sprint e del Gran Premio di domenica.

Antonelli sfiora l'impresa e conferma il suo straordinario talento

Se Hamilton festeggia, Kimi Antonelli può comunque sorridere.

Il pilota della Mercedes ha mancato la pole per appena 11 millesimi, dimostrando ancora una volta una maturità impressionante. Il giovane italiano partirà dalla prima fila accanto al campione britannico, con concrete possibilità di lottare per la vittoria nella Sprint Race.

Il risultato assume ancora più valore considerando che Antonelli continua a precedere il compagno di squadra George Russell nella corsa al campionato, confermandosi tra i grandi protagonisti della stagione.

Verstappen resta in agguato, Leclerc chiude la seconda fila

In seconda fila scatteranno Max Verstappen e Charles Leclerc.

L'olandese della Red Bull ha confermato la competitività degli aggiornamenti introdotti nelle ultime gare, fermandosi a poco più di tre decimi dalla pole.

Alle sue spalle Leclerc, distante soltanto sei millesimi dal tre volte campione del mondo. Il monegasco continua a cercare il miglior feeling con la monoposto, ma il quarto posto rappresenta comunque un buon punto di partenza per la Sprint.

Russell in difficoltà, McLaren più indietro del previsto

La vera sorpresa negativa della sessione è stata la prestazione della seconda Mercedes.

George Russell non è riuscito ad andare oltre il quinto tempo, precedendo entrambe le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, apparse meno incisive rispetto alle aspettative.

Completano la top ten:

Isack Hadjar (Red Bull)

(Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls)

(Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Più indietro le Alpine, le Audi, le Williams, le Haas, le Cadillac e le Aston Martin, che saranno chiamate ad una difficile rimonta nella gara Sprint.

La griglia di partenza della Sprint Race

La top ten della qualifica Sprint:

Posizione 1 Lewis Hamilton Ferrari 1'28"376 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.011 3 Max Verstappen Red Bull +0.321 4 Charles Leclerc Ferrari +0.327 5 George Russell Mercedes +0.357 6 Lando Norris McLaren +0.364 7 Oscar Piastri McLaren +0.396 8 Isack Hadjar Red Bull +0.459 9 Liam Lawson Racing Bulls +0.551 10 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.991

Sprint Race a Silverstone: Ferrari e Mercedes pronte alla sfida

La Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna promette spettacolo fin dal via.

Con Hamilton davanti al pubblico di casa, Antonelli pronto ad attaccare dalla prima fila e Verstappen e Leclerc immediatamente alle loro spalle, la gara breve si preannuncia ricca di sorpassi e strategie.

La prestazione della Ferrari rappresenta uno dei segnali più incoraggianti della stagione e potrebbe cambiare gli equilibri del weekend di Silverstone, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza nella corsa verso la vittoria finale.