Africo: Costantino Favasuli festeggiato nella sua Africo. Una comunità che cresce tra tradizione, sport e orgoglio.

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Dalla forza della comunità africese alla Nazionale: il legame che rende speciale Africo.

Ieri sera 1 luglio 2026, con inizio alle ore 19.45, ad Africo (Rc), ha avuto luogo la manifestazione con omaggio dedicato a Costantino Favasuli, figlio di questa terra che, grazie ai tanti sacrifici personali e della famiglia, ha raggiunto l’apice dello sport nazionale riuscendo ad indossare la casacca azzurra della nazionale maggiore guidata da Silvio Baldini. Costantino, classe 2004, dopo i primi calci sui campi in terra battuta del comprensorio locrideo ha spiccato definitivamente il volo verso il calcio che conta. Infatti, ancora adolescente, ha conosciuto i palcoscenici più importanti del calcio maggiore, quello che lo ha portato verso le mete più ambiziose e consone alle sue qualità calcistiche, riuscendo a raggiungere il suo sogno che è stato rappresentato dalla chiamata della Fiorentina che ha da subito creduto nelle sue qualità e nelle sue possibilità di crescita.

Ora, dopo una stagione esemplare disputata con il Catanzaro, disputando la finale playoff contro il Monza (sfiorando la promozione), l’abbraccio della sua Africo, una comunità che ha sempre portato nel cuore e che non ha mai lesinato di nominare nei suoi commenti giornalistici. Dietro di lui una famiglia che lo ha continuamente sostenuto e spinto per raggiungere gli obiettivi più prestigiosi e quelli di una comunità, quella africese, fortemente legata ed orgogliosa di questo ragazzo che esce fuori dagli schemi per rappresentare le cose più belle di una comunità sportiva sempre attenta alla crescita dei ragazzi che si avvicinano allo sport e al sociale.

Ci sono luoghi che non si limitano a essere un punto sulla cartina geografica, ma diventano un'identità, un sentimento e una casa che accompagna le persone ovunque vadano. Africo, nel cuore dell'Aspromonte, è uno di questi. Un borgo dove il senso di appartenenza si respira nelle piazze, nei vicoli, negli abbracci e negli sguardi di chi continua a credere nel valore della propria terra.

La serata che si è svolta presso la struttura del campo comunale di Africo, è stata presentata da Felice Floresta, avvocato e scrittore, ed ha avuto inizio con i saluti istituzionali del Sindaco Domenico Modafferi. tra gli ospiti presenti: Giovanni Calabrese, Assessore regionale al Turismo; Tino Scopelliti, Presidente Coni Calabria e Francesco Favasuli, ex calciatore del Messina Calcio e padre di Costantino. Nel corso della tavola rotonda, a discutere erano presenti: Maurizio Insardà e l’onnipresente Nino Neri. Al termine della tavola rotonda si è disputato un breve incontro di calcio tra rappresentative locali. Al termine apertura degli stand enogastronomici e fuochi d’artificio.

Le sere d'estate hanno un'atmosfera particolare: le famiglie si ritrovano all'aperto, i bambini riempiono le strade con le loro risate e ogni volto racconta una storia fatta di sacrifici, speranze e legami autentici. È proprio questa la forza della comunità di Africo, capace di restare unita nei momenti più importanti e di sostenere chi porta in alto il nome del paese.

Il talento nasce dalle radici. Ogni grande percorso parte da una comunità che sa coltivare valori come il rispetto, l'impegno e il sacrificio. Per questo motivo il successo di un giovane rappresenta sempre una vittoria collettiva. L'affetto della popolazione verso Costantino Favasuli, oggi protagonista nel calcio professionistico e nel Catanzaro, dimostra quanto il paese sappia riconoscere e valorizzare il talento. Dietro ogni traguardo sportivo c'è una famiglia che ha trasmesso valori solidi e una comunità che ha accompagnato il percorso di crescita del giovane atleta.

Un pensiero va anche a Domenico Modafferi, sindaco di Africo, che continua a sostenere iniziative dedicate ai giovani e alla valorizzazione del territorio, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza che rende il paese un esempio di coesione sociale.

Costantino Favasuli, orgoglio di Africo e del Catanzaro. Il cammino di Costantino Favasuli, figlio di una famiglia profondamente legata al territorio, rappresenta una storia di impegno, determinazione e passione. Essere riconosciuto come padre di Costantino Favasuli non significa soltanto indicare un legame familiare, ma raccontare il ruolo fondamentale della famiglia nella formazione di un atleta capace di distinguersi ai massimi livelli.

L'esperienza maturata con il Catanzaro e la chiamata nella Nazionale maggiore rappresentano traguardi che riempiono d'orgoglio non solo la famiglia, ma tutta la comunità di Africo, che vede in lui un esempio positivo per le nuove generazioni.

Eventi e partecipazione: il lavoro degli organizzatori. Manifestazioni, incontri e momenti di condivisione sono il cuore della vita sociale del paese. In questo contesto assume particolare rilievo il lavoro dell'organizzatore Floresta, impegnato nella realizzazione di iniziative che valorizzano il territorio e rafforzano il legame tra cittadini, istituzioni e giovani. Ogni evento diventa un'occasione per raccontare il volto autentico di Africo, lontano dagli stereotipi e vicino ai valori della solidarietà, dell'accoglienza e della partecipazione.

Africo, una terra che non dimentica i suoi figli. Chi nasce ad Africo porta sempre con sé un pezzo della propria terra. Anche quando il percorso della vita conduce lontano, il richiamo delle origini resta forte. È un legame fatto di ricordi, affetti e gratitudine verso un luogo che continua a rappresentare un punto di riferimento.

Le notti di Africo hanno un fascino particolare: il profumo degli ulivi, il silenzio dell'Aspromonte, le luci delle case e il calore delle persone trasformano ogni ritorno in un'emozione difficile da raccontare. È questa autenticità che rende speciale il paese e che continua a ispirare chi ne porta il nome nel mondo.

Il talento, in fondo, nasce sempre da una storia. E quando una comunità riesce a sostenere i propri giovani, ogni successo diventa patrimonio collettivo. Per questo Africo continua a guardare al futuro con fiducia, consapevole che le proprie radici rappresentano la forza più grande da cui ripartire.