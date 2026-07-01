PNRR a Crotone, centrati tutti i target del 30 giugno: completati gli interventi strategici per sport, scuole, sociale e rigenerazione urbana

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Il Comune raggiunge gli obiettivi previsti dal PNRR entro la scadenza del 30 giugno. L'assessore Luca Bossi: "Un risultato che conferma l'efficienza della macchina amministrativa e migliora la qualità della vita della città".

Il Comune di Crotone centra un importante traguardo nell'attuazione del PNRR, rispettando tutte le scadenze fissate al 30 giugno e raggiungendo gli obiettivi previsti per numerosi interventi strategici destinati a trasformare il territorio. Un risultato significativo che testimonia la capacità dell'amministrazione comunale di gestire un programma complesso come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rispettando i tempi stabiliti dalla normativa nazionale.

L'annuncio è arrivato dall'assessore al PNRR e ai Grandi Progetti, Luca Bossi, che ha confermato il completamento degli interventi previsti in questa fase, in conformità con quanto stabilito dal decreto-legge n. 19 del febbraio 2026.

PNRR Crotone: completati gli interventi previsti entro il 30 giugno

Tra le opere che hanno raggiunto il traguardo della conclusione figurano numerosi interventi distribuiti in diversi ambiti strategici della città.

Per quanto riguarda lo sport, sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Tufolo e della Cittadella Indoor, strutture che rappresentano un punto di riferimento per migliaia di atleti e associazioni sportive del territorio.

Nel settore dell'istruzione, sono stati completati gli interventi relativi all'Asilo Pirandello, alla Mensa Alcmeone, alla Mensa Anna Frank e alla Mensa di Papanice, opere finalizzate a migliorare la qualità dei servizi scolastici e garantire spazi più moderni, sicuri e funzionali per studenti e personale.

Importanti risultati sono stati raggiunti anche nell'ambito della rigenerazione urbana, con la conclusione degli interventi dedicati al Bike Sharing, al Ponte Gabelluccia e agli impianti sportivi di quartiere, progetti che puntano a migliorare la mobilità sostenibile e la vivibilità degli spazi urbani.

Sul fronte del sociale, sono stati completati gli interventi relativi alle Stazioni di Posta, al progetto Housing First e ai Percorsi di autonomia per persone con disabilità, iniziative che rafforzano la rete dei servizi destinati alle fasce più fragili della popolazione.

Certificato di ultimazione lavori: obiettivi ufficialmente raggiunti

A certificare il conseguimento dei target è stato il Certificato di ultimazione lavori, documento che attesta il completamento degli interventi.

Come previsto dalla normativa, eventuali lavorazioni residue di lieve entità, considerate marginali e prive di effetti sulla funzionalità delle opere, non compromettono il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, consentendo quindi il pieno rispetto delle milestone previste.

Il Comune guarda già alle prossime scadenze del PNRR

L'attività amministrativa non si ferma. Parallelamente alla chiusura degli interventi previsti entro giugno, il Comune di Crotone continua a lavorare sui progetti con scadenza fissata al 31 agosto 2026 e su quelli che dovranno essere completati entro il 2027, proseguendo il cronoprogramma previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'obiettivo dell'amministrazione è mantenere lo stesso livello di efficienza nella gestione dei finanziamenti europei, consolidando un modello organizzativo che possa essere utilizzato anche per future opportunità di investimento.

Luca Bossi: "Un modello organizzativo che ha dato risultati concreti"

L'assessore Luca Bossi ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto, sottolineando il ruolo determinante della struttura tecnica comunale.

"Ringrazio il dirigente Ing. Stellato, così come l'Ing. Caroli che lo ha preceduto, e tutto il team che in questi anni ha dimostrato grande competenza tecnica, organizzativa e gestionale. La sfida del PNRR è stata affrontata con la consapevolezza che questi investimenti avrebbero migliorato concretamente la qualità della vita dei cittadini."

Bossi ha evidenziato come gli interventi abbiano già prodotto effetti tangibili sul territorio: quartieri riqualificati, nuovi servizi pubblici, impianti sportivi rinnovati, opere dedicate alla mobilità sostenibile, progetti sociali e il recupero di aree precedentemente inutilizzate.

Tra gli interventi più significativi figurano anche il collegamento funzionale della contrada Poggio Pudano, la futura pista ciclabile sul lungomare, il restyling della Villa Comunale e la realizzazione di nuovi playground, concepiti come spazi di aggregazione e inclusione sociale.

Il PNRR continua a trasformare Crotone

Il raggiungimento dei target del 30 giugno rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione del PNRR a Crotone. Oltre al rispetto delle scadenze europee, questi risultati confermano la capacità dell'ente di trasformare i finanziamenti in opere concrete che incidono sulla qualità della vita della comunità.

L'amministrazione comunale guarda ora ai prossimi obiettivi, lavorando sia sul completamento dei cantieri ancora in corso sia sulla ricerca di nuove fonti di finanziamento che consentano di proseguire il percorso di sviluppo e riqualificazione della città.