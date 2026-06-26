Mercati oggi: petrolio in calo, gas oltre i 40 euro e Borse europee attese in ribasso

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Materie prime ed energia sotto osservazione mentre i mercati finanziari guardano con cautela all'ultima seduta della settimana

I mercati finanziari aprono la giornata con un clima improntato alla prudenza. Il prezzo del petrolio registra un calo, il gas naturale torna sopra quota 40 euro al MWh spinto dall'ondata di caldo che interessa l'Europa, mentre le Borse europee si preparano a un avvio negativo dopo una seduta contrastata a Wall Street e il pesante ribasso della Borsa di Tokyo.

Prezzo del petrolio in calo: WTI e Brent arretrano

La giornata si apre con una flessione delle quotazioni del petrolio, dopo i rialzi registrati nei giorni precedenti.

Nel dettaglio:

Il WTI con consegna ad agosto viene scambiato a 70,83 dollari al barile , in calo dell' 1,52% .

con consegna ad agosto viene scambiato a , in calo dell' . Il Brent, riferimento per il mercato europeo, scende a 74,21 dollari al barile, con una perdita dell'1,40%.

Il ritracciamento riflette le prese di beneficio degli investitori e una fase di maggiore equilibrio tra domanda e offerta, dopo settimane caratterizzate da elevata volatilità legata agli scenari geopolitici e alle prospettive economiche globali.

Gas naturale sopra i 40 euro: il caldo aumenta la domanda di energia

Segnale opposto arriva invece dal mercato del gas naturale.

Sulla piattaforma TTF di Amsterdam, riferimento europeo per il gas, i contratti future con scadenza luglio salgono dello 0,57%, attestandosi a 40,64 euro per MWh.

L'aumento è principalmente legato alla forte ondata di calore che sta interessando numerosi Paesi europei. Le temperature elevate fanno crescere i consumi elettrici, soprattutto per l'utilizzo dei sistemi di climatizzazione, incrementando così la domanda di gas destinato all'alimentazione delle centrali elettriche.

Borse europee verso un'apertura in negativo

L'ultima seduta della settimana dovrebbe iniziare in territorio negativo per i principali listini europei.

A pesare sul sentiment degli investitori sono le performance contrastate dei mercati internazionali e il brusco calo registrato in Asia.

Wall Street chiude senza una direzione comune

La seduta del 25 giugno si è conclusa con variazioni contenute negli Stati Uniti:

Dow Jones: +0,14% a 51.921 punti ;

+0,14% a ; S&P 500: -0,01% a 7.357 punti ;

-0,01% a ; Nasdaq: -0,46% a 25.359 punti.

L'andamento riflette un mercato in fase di consolidamento, con gli operatori che attendono nuovi dati macroeconomici e indicazioni sulla politica monetaria.

Tokyo in forte ribasso

Più marcata la correzione della Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei perde quasi il 5%, cancellando gran parte del forte rialzo registrato nella seduta precedente.

Bitcoin, euro, oro e argento: l'andamento degli altri mercati

Sul fronte degli altri asset finanziari si registrano movimenti significativi:

Bitcoin sotto la soglia dei 60.000 dollari ;

sotto la soglia dei ; Euro stabile sopra quota 1,135 dollari rispetto alla valuta americana;

stabile sopra quota rispetto alla valuta americana; Oro intorno ai 4.030 dollari ;

intorno ai ; Argento nuovamente sotto i 57 dollari.

Questi movimenti confermano un contesto caratterizzato da prudenza e da una continua ricerca di equilibrio tra beni rifugio, valute e asset più rischiosi.

I titoli da seguire a Piazza Affari

Tra le società italiane più osservate nella seduta odierna spicca Banca Ifis.

L'istituto ha annunciato l'avvio di un processo competitivo per la cessione del business NPL, con l'obiettivo di deconsolidare il portafoglio dei crediti deteriorati.

Contestualmente è stata aggiornata la guidance sull'utile 2026, ora prevista tra 100 e 110 milioni di euro, rispetto alla precedente stima compresa tra 170 e 190 milioni.

Attenzione anche ai titoli petroliferi

Le società del comparto oil & gas restano osservate speciali dopo il movimento delle quotazioni del greggio, con il WTI che continua a gravitare intorno ai 71 dollari al barile.

Debutto di OPT su Euronext Growth Milan

Riflettori puntati anche su OPT, protagonista del debutto su Euronext Growth Milan, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale.

Le azioni sono state collocate a 0,70 euro, per una capitalizzazione iniziale di circa 5,3 milioni di euro.

Valtecne: accordo per il cambio di controllo

Tra le operazioni societarie della giornata spicca anche quella che riguarda Valtecne.

Il fondo G Square ha firmato un accordo vincolante per acquisire circa l'82% del capitale della società quotata su Euronext Growth Milan.

Una volta completata l'operazione, verrà lanciata un'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria sulle azioni residue a un prezzo di 11,87 euro per azione, pari a un premio di circa 35% rispetto alla chiusura del titolo del 25 giugno 2026.

Giocamondo Study ancora sotto i riflettori

Prosegue infine l'attenzione degli investitori su Giocamondo Study, che resta tra i titoli più osservati dopo il forte rialzo registrato nelle sedute precedenti.

Scenario dei mercati: energia e Borse restano i principali osservati speciali

La seduta odierna conferma come petrolio, gas naturale, mercati azionari e materie prime continuino a rappresentare i principali indicatori dell'umore degli investitori. L'evoluzione delle temperature in Europa, i dati macroeconomici e gli sviluppi internazionali saranno determinanti per orientare i mercati nelle prossime settimane.