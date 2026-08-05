Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 5 agosto 2026

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Incassare i sold-out d’agosto, fare spallucce davanti ai prezzi folli dei voli e spedire comunque due ragazzini di dodici anni a giocare tra le montagne del Piemonte: se c’è una cosa che il tennistavolo sardo sa fare, è trovare la via più ostinata per esserci. C'è voluta la testa dura di Luca Calamida e Alessia Rassu, la complicità totale di due famiglie che non si sono spaventate davanti al calendario e quel pizzico di sana audacia che serve quando le cose si fanno complicate. Con la valigia pronta e la racchetta in mano, la delegazione della FITeT Sardegna si lancia così verso la 34ª edizione del Trofeo Transalpino e la 5ª Mediterranean Cup a Bardonecchia, dal 7 al 9 agosto 2026, trasformando una trasferta quasi impossibile in un'altra bellissima pagina di sport verace. Muoversi dall'isola nel clou delle vacanze rappresenta da sempre uno scoglio notevole, ma la determinazione del comitato regionale ha permesso di blindare la presenza dei due giovanissimi portacolori della Marcozzi Cagliari e del Tennistavolo Sassari. Tra i tecnici e i dirigenti della FITeT Sardegna si preferisce mantenere la massima cautela scaramantica senza sbilanciarsi sul piazzamento finale, ma l'attesa è tutta per una crescita tecnica evidente e per qualche potenziale sorpresa dietro l'angolo. Superare le criticità logistiche ha richiesto un perfetto gioco di squadra anche in panchina: l'allenatrice della selezione isolana, Francesca Saiu, dopo aver coordinato le convocazioni ha dovuto rinunciare al viaggio per impegni personali, affidando la guida sul campo a Lorenzo Martinalli della Quattro Mori Cagliari, già presente in Piemonte per il Progetto collaboratori della Federazione nazionale.Per Alessia Rassu l'avventura è peraltro già cominciata con un camp intensivo in quota, utilissimo sia per acclimatarsi in vista dei match sia come eccellente trampolino per la nuova stagione agonistica appena avviata. Il duo isolano si confronterà con un palcoscenico giovanile internazionale riservato ai nati a partire dal 1° gennaio 2014, sotto la direzione di un Arbitro Internazionale ITTF. Il programma ufficiale scatterà venerdì con il sorteggio dei tabelloni alle ore 13.30 al Palazzetto dello Sport di Viale della Vittoria 56, seguito alle 14.00 dai primi match a squadre miste. Sabato mattina proseguirà la sfida tra le rappresentative, mentre dalle ore 16.00 prenderanno il via i gironi di qualificazione dei singolari, che si concluderanno alle ore 20.00. Domenica, dalle ore 08.30, spazio alle fasi calde di entrambe le specialità, per chiudere alle ore 12.00 con la premiazione dei primi quattro classificati di ogni categoria. La formula del torneo punta a far giocare il più possibile i partecipanti. Le sfide a squadre prevedono team formati da un maschio e una femmina impegnati in tre incontri fissi: singolare maschile, singolare femminile e doppio misto. Sia nei tabelloni collettivi sia in quelli individuali, la prima fase si articolerà in gironi all'italiana da 3, 4 o 5 atleti; i primi due classificati accederanno al tabellone principale, mentre i restanti scivoleranno in quello di recupero per definire ogni singola posizione del ranking. In caso di arrivo a pari punti nei gironi deciderà la classifica avulsa e, qualora sussista un ulteriore equilibrio, si guarderà in ordine gerarchico al quoziente incontri vinti e persi, al quoziente set e infine a quello dei punti.La Sardegna si attesta come l'epicentro assoluto del tennistavolo italiano. Con la pubblicazione del calendario ufficiale per la stagione 2026/2027, la regione schiera ben quattro club nell'élite nazionale:rappresentano da sole la metà esatta delle partecipanti alla massima serie, replicando lo straordinario primato numerico dello scorso campionato.Il resto del tabellone nazionale è completato dalle altre quattro agguerrite formazioni della penisola e della Sicilia: i pluricampioni dell', la, ile ilIl sipario si alzerà sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 con un avvincente concentramento iniziale a sede unica. Il sorteggio del girone di andata a otto squadre ha subito infiammato la competizione, programmando ben sei derby regionali complessivi, a partire dalle prime due giornate che vedranno i faccia a faccia immediati tra Sassari-Muravera e Nulvi-Marcozzi.Mentre i motori si scaldano, i club sardi stanno muovendo la sessione estiva di mercato. Il, dopo lo scudetto storico del 2025 e la semifinale play-off persa lo scorso anno da capolista della regular season, riparte con grandi ambizioni. Se sul fronte del blocco annunciato la squadra guidata daha confermatoe l'italo-argentino– inserendo due innesti di livello mondiale come l'argentinoe il polacco–, nei ranghi federali figura ancora tesserato il numero uno d'Italia. Il fuoriclasse campidanese, tuttavia, giocherà la sua stagione in Francia, militando nella Pro B con la maglia delGrande clamore per ilche, due mesi dopo la retrocessione sul campo all'esordio, mantiene la massima serie avendo ufficialmente acquisito i diritti sportivi dei campioni d'Italia in carica della. La società anglonese, forte del 28° posto nel ranking europeo (miglior club italiano) che vale l'accesso alla prestigiosa Hylo ETTU Champions League nello Stage 1 di Lille contro, ha tesserato in blocco i tre alfieri scudettati della Bagnolese: lo svedese, l'azzurro delle Fiamme Azzurree il classe 2003, a cui si aggiunge la giovanissima stella della nazionale olandeseL'punta invece sulla stabilità per dare seguito allo storico traguardo dello scorso anno, culminato con il raggiungimento delle semifinali play-off scudetto. Il club del Sarrabus riparte dalle certezze della passata stagione, confermando il nucleo composto dallo sloveno, dal moldavoe dagli italiani. Per aumentare il tasso tecnico sono stati inseriti il difensore classico russo, atleta dall'ostico gioco di puntina, e il promettente e rapido mancino maltese di origini sudcoreaneInfine, si svelano le carte anche in casa delladi Mulinu Becciu. Nonostante la partenza ufficiale diverso l', lo storico club cagliaritano blinda la propria competitività confermando due pedine fondamentali dello scorso anno: l'azzurroe l'indiano. A completare un terzetto di assoluto valore per affrontare la serie, arrivano tre importanti novità internazionali: lo svedese, l'austriacoe l'indianoL'urna della FITeT ha delineato il calendario ufficiale della Serie A1 femminile 2026/2027, in cui la Sardegna schiera cinque partecipanti su sette squadre totali:e la nuova iscritta. Il resto del tabellone è composto dale dall'. Il campionato inizierà mercoledì 30 settembre 2026.Le società hanno definito le proprie formazioni per la nuova stagione. Ilprenderà parte allo Stage 1 di Champions League femminile, in programma dal 28 al 30 agosto 2026 a Budapest, dove affronterà nel girone. Il club ha confermato il gruppo composto dalla francese, dalla russa, dae dalla cinese, aggiungendo la coreanaLa neonata formazione femminile dellapartecipa al campionato grazie al ripescaggio federale. Il terzetto per la stagione è formato dalla romena, dall'indianae dall'italiana. Il debutto avverrà mercoledì 30 settembre alle ore 18:00 in casa contro il Castel Goffredo.Ilha ingaggiato la giapponese, difenditrice classe 2005 con gomma puntinata sul rovescio. L'atleta nipponica si unisce alle quattro confermate della passata stagione:. Il loro esordio è fissato per domenica 4 ottobre alle ore 17:00 nel derby esterno contro il Norbello.Il, agli ordini del tecnico, riparte con il quartetto dello scorso anno: l'italo-cilena, le romenee la russa. La società sta definendo gli ultimi innesti per completare il roster in vista dell'esordio casalingo delle ore 19:00 contro il Südtirol.Non ci sono invece comunicazioni ufficiali sui movimenti del. Nell'anno agonistico 2025/2026 la squadra, allenata da, era arrivata ai play-off prima del ritiro forzato causato dall'infortunio dell’italo cinese. Quel roster comprendeva anche la russa, la ceca, la slovenae la polacca. Nei prossimi giorni si saprà se il presidenteconfermerà quel gruppo o se ci saranno nuovi arrivi. Nella giornata inaugurale riposerà il