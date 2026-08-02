Centenario del Napoli, al via le celebrazioni: De Laurentiis apre la grande festa tra migliaia di tifosi

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Centenario Napoli, una notte storica per gli azzurri tra corteo, fumata azzurra e migliaia di tifosi

Il Napoli apre ufficialmente l'anno del centenario con una grande festa tra Piazza dei Martiri e Rotonda Diaz. Presenti Aurelio De Laurentiis, le leggende del club, Diego Maradona Junior e migliaia di sostenitori in una celebrazione destinata a entrare nella storia.

Il Napoli ha inaugurato ufficialmente le celebrazioni per il suo centenario, dando il via a un anno ricco di eventi dedicati ai 100 anni di storia del club azzurro. Una giornata intensa, emozionante e ricca di significati che ha trasformato il lungomare partenopeo in un immenso abbraccio collettivo, con migliaia di tifosi riuniti per rendere omaggio a una delle società più amate del calcio italiano.

Dalla partenza simbolica in Piazza dei Martiri fino alla grande festa alla Rotonda Diaz, Napoli ha vissuto una serata indimenticabile fatta di cori, bandiere, fuochi d'artificio, ricordi e protagonisti che hanno scritto pagine memorabili della storia azzurra.

Il centenario del Napoli parte da Piazza dei Martiri

Le celebrazioni sono iniziate da Piazza dei Martiri, luogo profondamente legato alla storia del club. Proprio qui, al civico 30, il Calcio Napoli ebbe la propria sede tra il 1985 e il 1991, gli anni dei primi due Scudetti e della storica Coppa UEFA, conquistati durante l'epoca di Diego Armando Maradona.

Sin dal pomeriggio, circa diecimila tifosi hanno affollato la piazza, colorandola d'azzurro e dando vita a un corteo che, minuto dopo minuto, è cresciuto coinvolgendo intere famiglie, giovani e sostenitori arrivati da ogni parte della Campania e d'Italia.

L'atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: cori continui, bandiere al vento e un entusiasmo capace di unire generazioni diverse nel nome della stessa passione.

La Rotonda Diaz diventa il cuore della festa

Il corteo ha raggiunto la Rotonda Diaz, trasformata per l'occasione in un grande museo a cielo aperto dedicato alla storia del Napoli.

L'area ha ospitato:

una ricca esposizione di maglie storiche da collezione ;

; una mostra fotografica con centinaia di immagini che ripercorrono i momenti più significativi del club;

installazioni celebrative dedicate ai protagonisti che hanno reso grande la società.

L'intero lungomare è diventato un percorso emozionale capace di raccontare un secolo di calcio, successi e appartenenza.

Aurelio De Laurentiis inaugura ufficialmente l'anno del centenario

Tra i momenti più significativi della serata c'è stata la presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dalla moglie Jacqueline e dal figlio Edoardo.

Con loro anche Diego Armando Maradona Junior, la cui partecipazione ha aggiunto un forte valore simbolico alla manifestazione, richiamando il ricordo del campione argentino che ha cambiato per sempre la storia del Napoli.

Prima dell'avvio ufficiale della cerimonia, una spettacolare fumata azzurra ha colorato il cielo, seguita dal tradizionale taglio del nastro che ha sancito l'inizio dell'anno dedicato ai 100 anni del Napoli.

L'immagine del presidente in testa al corteo ha rappresentato il legame tra il glorioso passato della società e il presente di un club che negli ultimi anni è tornato stabilmente ai vertici del calcio italiano.

L'omaggio alle grandi leggende del Napoli

Sul palco si sono alternati alcuni dei protagonisti che hanno scritto pagine memorabili della storia azzurra.

Tra gli ospiti più applauditi:

Corrado Ferlaino , storico presidente dei primi grandi trionfi;

, storico presidente dei primi grandi trionfi; Salvatore Carmando , storico massaggiatore del Napoli di Maradona;

, storico massaggiatore del Napoli di Maradona; Antonio Juliano Improta ;

; Cané ;

; Vincenzo Montefusco ;

; Rivellino ;

; il giornalista Antonio Corbo.

Le vecchie glorie hanno ricevuto il tributo del pubblico attraverso la consegna di maglie celebrative custodite in eleganti cornici commemorative.

L'emozione di Corrado Ferlaino conquista la piazza

Uno dei momenti più intensi è stato l'ingresso sul palco di Corrado Ferlaino, accolto da un lunghissimo applauso e dal coro "Un Presidente" intonato da migliaia di tifosi.

Accompagnato dalla famiglia, l'ex patron ha ripercorso alcuni dei passaggi più importanti della propria esperienza alla guida del club, ricordando gli anni delle vittorie e il profondo legame con la città di Napoli.

Il suo intervento, durato oltre venti minuti, è stato una vera dichiarazione d'amore verso il popolo azzurro, culminata in un affettuoso saluto all'attore Alessandro Siani, accolto con grande entusiasmo dal pubblico.

Maurizio De Giovanni racconta l'anima della città

Tra gli ospiti anche lo scrittore Maurizio De Giovanni, che ha dedicato il proprio intervento al rapporto unico tra Napoli, la sua gente e la squadra.

Attraverso parole ricche di emozione ha descritto il calcio come elemento identitario della città, capace di unire persone diverse sotto gli stessi colori.

Fuochi d'artificio e fumata azzurra illuminano la notte del centenario

Con l'avvicinarsi della mezzanotte, il lungomare si è trasformato in un immenso spettacolo di luci.

Le torce accese dai tifosi, le bandiere sventolate senza sosta e una straordinaria coreografia hanno preceduto il momento più atteso della serata: i fuochi d'artificio, che hanno illuminato il cielo di Napoli tra il boato della folla.

La suggestiva fumata azzurra, scelta come simbolo dell'inizio delle celebrazioni, ha reso ancora più emozionante una notte destinata a rimanere nella memoria dei sostenitori partenopei.

Un secolo di storia che guarda al futuro

Il centenario del Napoli non rappresenta soltanto una ricorrenza storica, ma anche l'occasione per ripercorrere cento anni di successi, sacrifici e appartenenza.

Dall'epoca irripetibile di Diego Armando Maradona fino ai recenti trionfi ottenuti sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis, il club ha consolidato il proprio ruolo tra le realtà più prestigiose del calcio italiano ed europeo.

Le iniziative organizzate per il centenario accompagneranno tifosi e appassionati per tutta la stagione, con mostre, eventi, incontri e celebrazioni che renderanno omaggio ai protagonisti che hanno costruito la leggenda azzurra.

La festa andata in scena tra Piazza dei Martiri e Rotonda Diaz rappresenta soltanto il primo capitolo di un anno speciale, nel quale il Napoli celebrerà il proprio passato continuando a guardare con ambizione al futuro.