Nuove banconote in euro, la BCE presenta due possibili serie tra cultura europea e natura

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La Banca Centrale Europea valuta due nuovi design per le future banconote: protagonisti grandi personaggi della storia oppure fiumi e uccelli simbolo della biodiversità europea

Le nuove banconote in euro potrebbero cambiare volto nei prossimi anni. La Banca Centrale Europea (BCE) sta lavorando al progetto di rinnovo della serie attualmente in circolazione, con l'obiettivo di rendere le banconote più moderne, sicure e rappresentative dell'identità dell'Unione Europea.

Per la fase finale del progetto sono state individuate due proposte grafiche, entrambe pensate per raccontare i valori, la storia e il patrimonio naturale del continente. Da una parte il tema "Cultura europea", dedicato a figure che hanno lasciato un segno nella storia dell'arte, della scienza e della letteratura. Dall'altra il tema "Fiumi e uccelli", che celebra gli ecosistemi europei e la ricchezza della biodiversità.

Proposta Cultura europea: sei grandi personalità sulle banconote

La prima proposta punta a valorizzare alcune delle personalità più influenti della storia europea. Ogni taglio sarebbe dedicato a un personaggio simbolo del proprio campo.

Ecco la distribuzione prevista:

5 euro: Maria Callas , celebre soprano greca considerata una delle più grandi interpreti della lirica.

, celebre soprano greca considerata una delle più grandi interpreti della lirica. 10 euro: Ludwig van Beethoven , compositore tedesco tra i massimi protagonisti della musica classica.

, compositore tedesco tra i massimi protagonisti della musica classica. 20 euro: Marie Curie , premio Nobel e pioniera della ricerca scientifica nel campo della fisica e della chimica.

, premio Nobel e pioniera della ricerca scientifica nel campo della fisica e della chimica. 50 euro: Miguel de Cervantes , autore del capolavoro della letteratura mondiale Don Chisciotte della Mancia.

, autore del capolavoro della letteratura mondiale Don Chisciotte della Mancia. 100 euro: Leonardo da Vinci , simbolo del Rinascimento e del genio italiano.

, simbolo del Rinascimento e del genio italiano. 200 euro: Bertha von Suttner, scrittrice e pacifista austriaca, prima donna insignita del Premio Nobel per la Pace.

Questa serie vuole mettere in risalto il contributo della cultura europea, della ricerca scientifica e della creatività allo sviluppo del continente.

La proposta Fiumi e uccelli racconta la natura europea

La seconda proposta segue un approccio completamente diverso. Al posto dei personaggi storici, ogni banconota in euro rappresenterebbe una fase del percorso di un fiume europeo, dalla sorgente fino al mare, accompagnata da una diversa specie di uccello, simbolo degli habitat naturali presenti lungo il corso d'acqua.

L'idea è quella di evidenziare la straordinaria varietà degli ecosistemi europei e il valore della tutela ambientale, trasformando ogni banconota in un piccolo racconto dedicato alla biodiversità e alla natura.

Perché la BCE vuole rinnovare le banconote in euro

Il progetto non riguarda soltanto l'aspetto estetico. La BCE punta anche a:

aumentare la sicurezza contro le contraffazioni;

contro le contraffazioni; introdurre elementi grafici più vicini ai cittadini europei;

rendere le banconote ancora più riconoscibili e accessibili;

rafforzare il senso di appartenenza all'Unione Europea attraverso simboli condivisi.

Le nuove emissioni integreranno inoltre le più avanzate tecnologie di sicurezza, mantenendo elevati standard di affidabilità.

Quando entreranno in circolazione le nuove banconote

Al momento non è stata fissata una data ufficiale per l'introduzione delle nuove banconote in euro. La BCE dovrà completare le fasi di consultazione, selezionare il progetto definitivo e successivamente avviare la produzione.

Le attuali banconote continueranno quindi a mantenere il loro corso legale fino a quando non sarà completata la transizione. Il cambio avverrà gradualmente e le vecchie banconote resteranno valide anche dopo l'arrivo della nuova serie, secondo le modalità che saranno comunicate dalla Banca Centrale Europea.

Un restyling che guarda al futuro dell'Europa

Il rinnovamento delle banconote in euro rappresenta molto più di un semplice aggiornamento grafico. Che venga scelta la serie dedicata alla Cultura europea o quella ispirata a Fiumi e uccelli, l'obiettivo è raccontare l'identità dell'Europa attraverso immagini capaci di unire storia, innovazione, sostenibilità e valori comuni.

Le nuove banconote saranno quindi chiamate a rappresentare non solo uno strumento di pagamento, ma anche un simbolo del patrimonio culturale e naturale condiviso da milioni di cittadini europei.