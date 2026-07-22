MARCIALONGA E ANPd'I ANCORA INSIEME. LA RUN EX ALTO TROPHY RIPARTE DA ROMA

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

A Palazzo Montecitorio presentata la 2.a edizione del trofeo dedicato a militari e forze dell’ordine

Prosegue la speciale collaborazione tra Marcialonga e ANPd’I in vista della gara del 5 settembre

La Run Ex Alto Trophy arricchisce la Marcialonga Running Coop con una speciale classifica dedicata

Il Segretario Generale Stoffie: “Felici di dare continuità a un’iniziativa dai grandi valori”

È stata la Sala Stampa della Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio, a Roma, a ospitare nel pomeriggio la presentazione della 2.a Run Ex Alto Trophy, iniziativa che torna ad affiancare la Marcialonga Running Coop, in programma sabato 5 settembre con la 24.a edizione nelle Valli di Fiemme e Fassa. Dopo il più che positivo debutto del 2025, il trofeo dedicato a militari appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e ai Corpi dello Stato rinnova la collaborazione tra l’iconico brand trentino e la storica Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (ANPd'I).

Ad aprire la conferenza è stato il Segretario Generale ANPd'I, Gen. B. (ris.) Enrico Pollini, che dopo i vari ringraziamenti, tra cui quello all'On. Paola Chiesa, ha presentato l'attività dell’Associazione: “La nostra è un’Associazione patriottica che trae le sue origini dal paracadutismo militare, trasmettendo la storia e i valori ai giovani che si avvicinano a noi e ai nostri soci, oggi più di 6.000. Su tutto il territorio Nazionale sono inoltre presenti oltre 130 Sezioni e 5 Scuole di Paracadutismo”.

A prendere la parola anche il Direttore del Centro Sportivo Nicola Trusiani e il Vice Direttore William Sanna, i quali hanno presentato rispettivamente la missione del Centro, impegnato nell’organizzazione e partecipazione di manifestazioni sportive extra-paracadutistiche, e le caratteristiche tecniche della Run Ex Alto Trophy, iniziativa che promuove lo sport come strumento di aggregazione e condivisione dei valori comuni al mondo militare e sportivo. “Il Centro Sportivo è una realtà che coinvolge non solo il paracadutismo ma anche altre attività atletiche, – ha raccontato Trusiani, aggiungendo – la preparazione fisica è fondamentale nel paracadutismo. Essere al fianco di Marcialonga è un orgoglio e quest’anno saremo ancora più impegnati aumentando il quantitativo di partecipanti”. “Con Run Ex Alto Trophy abbiamo voluto favorire l’incontro tra militari, operatori di polizia e civili in un evento affermato come la Marcialonga Running Coop, condividendo sacrificio, disciplina e coraggio. Il rapporto con Marcialonga è speciale e siamo certi che Run Ex Alto Trophy possa diventare un evento di punta, rappresentativo di tutti coloro che amano l’uniforme e la Repubblica italiana” ha sottolineato invece Sanna.

Il Presidente di Marcialonga, Tiziano Romito, ha successivamente presentato la manifestazione illustrandone la storia, la crescita e il ruolo che, da oltre cinquant’anni anni, ricopre nella promozione delle Valli di Fiemme e Fassa. “Oggi Marcialonga è una realtà riconosciuta a livello internazionale – ha raccontato Romito – capace di coniugare grandi eventi sportivi, valorizzazione del territorio e solide collaborazioni con istituzioni, partner e volontari, elementi che rappresentano la base del successo costruito in oltre mezzo secolo di attività”.

Importanza del territorio sottolineata anche dal Segretario Generale Davide Stoffie, intervenuto evidenziando la forza organizzativa di Marcialonga, resa possibile dalla collaborazione tra 16 Comuni, oltre 1.500 volontari, associazioni, istituzioni e forze dell'ordine: “Nel 2025 le tre manifestazioni Marcialonga hanno fatto registrare complessivamente 11.857 partecipanti, di cui 2.128 alla Marcialonga Running Coop, mentre le iscrizioni all'edizione 2026 segnano già un incremento del 40% rispetto allo scorso anno”. Stoffie ha inoltre ricordato il legame storico con le Scuole Alpine, aggiungendo come proprio i valori condivisi di collaborazione, disciplina e spirito di servizio abbiano favorito la nascita e il consolidamento della Run Ex Alto Trophy, giunta alla sua seconda edizione: “Run Ex Alto Trophy rappresenta molto più di una nuova iniziativa sportiva: è l'incontro tra realtà che condividono gli stessi valori e la volontà di promuovere, attraverso lo sport, relazioni, partecipazione e senso di comunità”.

La presentazione si è infine conclusa con uno scambio di omaggi tra Marcialonga, ANPd'I e l'On. Paola Chiesa, a suggellare una collaborazione che prosegue con entusiasmo per il secondo anno consecutivo.

L'appuntamento è ora fissato a sabato 5 settembre con la 24.a Marcialonga Running Coop. La Run Ex Alto Trophy tornerà ad arricchire il programma della manifestazione con una classifica dedicata e il tradizionale aviolancio nei cieli di Moena, affiancando la gara principale e la Staffetta nella versione zavorrata lungo il percorso che collega Moena a Cavalese.

Info: www.marcialonga.it