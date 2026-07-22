Prezzo del petrolio in rialzo, salgono WTI e Brent sui mercati internazionali

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Quotazioni in aumento anche per l'euro che resta stabile sopra quota 1,14 dollari

Il prezzo del petrolio apre la giornata con un nuovo rialzo sui principali mercati internazionali delle materie prime. Le quotazioni del WTI e del Brent registrano entrambe un incremento rispetto alla seduta precedente, confermando un clima di cauta fiducia tra gli operatori e un mercato ancora sensibile agli sviluppi economici e geopolitici.

Anche sul fronte valutario, l'euro mostra un andamento sostanzialmente stabile, mantenendosi sopra la soglia di 1,14 dollari e registrando lievi progressi anche nei confronti dello yen giapponese.

Prezzo del petrolio oggi, WTI oltre gli 85 dollari al barile

Nel dettaglio, il WTI (West Texas Intermediate) con consegna a settembre viene scambiato a 85,11 dollari al barile, segnando un incremento dello 0,91% rispetto alla chiusura precedente.

In crescita anche il Brent, riferimento internazionale per il mercato europeo, che con consegna a settembre raggiunge 91,96 dollari al barile, in aumento dell'1,04%.

L'andamento positivo delle quotazioni del petrolio continua a essere osservato con attenzione dagli investitori, poiché può influenzare il costo dei carburanti, i prezzi dell'energia e le prospettive sull'inflazione nei principali Paesi.

Euro stabile sul dollaro e in lieve progresso sullo yen

Sul mercato dei cambi, l'euro evidenzia poche variazioni rispetto alla seduta precedente.

La moneta unica europea viene infatti scambiata a 1,1411 dollari, con un rialzo dello 0,11%, mentre nei confronti dello yen passa di mano a 186,0700 yen, registrando un incremento dello 0,03%.

La stabilità dell'euro riflette un mercato valutario che, almeno nelle prime contrattazioni della giornata, appare in attesa di nuovi dati macroeconomici e delle prossime indicazioni delle principali banche centrali.

Mercati finanziari sotto osservazione

L'andamento del prezzo del petrolio, insieme alle oscillazioni dell'euro e delle principali valute internazionali, rappresenta uno degli indicatori più monitorati dagli operatori finanziari. Le prossime sedute saranno determinanti per capire se il rialzo delle quotazioni energetiche troverà conferma oppure se prevarranno nuove prese di profitto in un contesto economico ancora caratterizzato da elevata volatilità.