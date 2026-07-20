Scolacium ON 2026 accende l’estate calabrese con VENITINDA FEST tra archeologia, spettacoli e cultura

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Dal mese di luglio a settembre il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium ospita "Venitinda Fest", una rassegna che unisce concerti, cinema, teatro, osservazione del cielo e percorsi culturali in uno dei luoghi più affascinanti della Calabria.

Scolacium ON presenta Venitinda Fest, il cartellone estivo del Parco Archeologico

L'estate del Parco Archeologico Nazionale di Scolacium si arricchisce con "Venitinda Fest", la rassegna culturale inserita nel progetto Scolacium ON: Accendi la Cultura, pensata per trasformare il sito archeologico in un grande spazio dedicato all'arte, alla conoscenza e alla partecipazione.

Da luglio a settembre 2026, il Parco offrirà un calendario ricco di iniziative capaci di valorizzare uno dei più importanti complessi archeologici della Calabria, creando occasioni di incontro per residenti, turisti e appassionati di cultura.

Un'estate tra archeologia, spettacoli ed esperienze immersive

L'obiettivo di Venitinda Fest è quello di rendere il patrimonio culturale sempre più accessibile e coinvolgente, promuovendo un dialogo continuo tra la storia millenaria del sito e le espressioni artistiche contemporanee.

L'edizione 2026 propone un programma pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età, offrendo un'esperienza che va oltre la semplice visita archeologica. Il fascino delle antiche rovine diventa infatti il palcoscenico naturale per una serie di appuntamenti culturali immersi in un contesto di straordinaria bellezza paesaggistica.

Il programma di Venitinda Fest 2026

Per tutta la stagione estiva il pubblico potrà partecipare a numerose iniziative che spaziano tra diverse forme di espressione artistica e divulgativa, tra cui:

proiezioni cinematografiche sotto le stelle ;

; concerti dal vivo ;

; spettacoli teatrali ;

; serate dedicate all'osservazione del cielo ;

; percorsi immersivi ;

; presentazioni e appuntamenti letterari.

Un'offerta culturale che intreccia arte, archeologia, natura e storia, valorizzando il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium come punto di riferimento per il turismo culturale in Calabria.

Biglietti e modalità di accesso agli eventi

La partecipazione a tutti gli appuntamenti di Venitinda Fest è inclusa nel costo del biglietto d'ingresso del Parco, consentendo ai visitatori di vivere un'esperienza completa che abbina la scoperta dell'area archeologica agli eventi serali in programma.

I biglietti possono essere acquistati attraverso l'app MUSEI ITALIANI, selezionando la voce "biglietto" e scegliendo l'orario serale (19:00-22:00) nella giornata dello spettacolo prescelto.

Scolacium protagonista dell'estate culturale in Calabria

Con Scolacium ON e Venitinda Fest 2026, il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium conferma il proprio ruolo come uno dei principali poli culturali della regione. L'iniziativa rappresenta un'occasione per riscoprire il patrimonio storico della Calabria, vivendo serate all'insegna della cultura, della musica, del teatro e della scoperta in un luogo dove passato e presente si incontrano.

Un invito a lasciarsi affascinare dalla storia e a vivere un'estate diversa, in cui ogni appuntamento contribuisce ad accendere la cultura in uno dei siti archeologici più suggestivi del Mezzogiorno.