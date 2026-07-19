Festival degli Aquiloni a Catanzaro, Giovino si riempie di colori. Video

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Festival degli Aquiloni di Catanzaro 2026, Giovino si colora di spettacolo tra aquilonisti internazionali e inclusione

Migliaia di persone hanno affollato la spiaggia di Giovino per uno degli eventi più attesi dell’estate. Tra ospiti provenienti da Italia, Francia e Colombia, laboratori per bambini e spettacolari voli notturni, il Festival degli Aquiloni conferma la sua crescita e il suo valore per il territorio.

La spiaggia di Giovino torna a essere il cuore dell’estate catanzarese

La spiaggia di Giovino è stata ancora una volta il palcoscenico naturale del Festival degli Aquiloni di Catanzaro, manifestazione che, nel corso degli anni, è diventata uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’estate cittadina. Migliaia di visitatori, tra famiglie, bambini, turisti e appassionati, hanno raggiunto il litorale per assistere alle spettacolari esibizioni degli aquiloni e partecipare alle tante attività organizzate durante il weekend.

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, continua a crescere sia dal punto di vista organizzativo sia sotto il profilo della partecipazione, confermandosi un’importante occasione di valorizzazione del mare, del territorio e della vocazione turistica di Catanzaro.

Nicola Fiorita: “Un progetto nato quattro anni fa e destinato a crescere”

Il sindaco Nicola Fiorita ha ripercorso la nascita del festival, ricordando come l’iniziativa sia partita quattro anni fa con l’obiettivo di trasformare una caratteristica naturale della città, il vento, in un elemento di richiamo turistico e di aggregazione.

“Quattro anni fa abbiamo iniziato un’avventura che era quella del Festival degli Aquiloni. Una scommessa puntando sul divertimento dei bambini, sul divertimento pulito e sulla valorizzazione di uno degli elementi caratterizzanti della nostra città che è il vento. Come tante cose che abbiamo avviato a inizio legislatura l’abbiamo accompagnata lungo il corso degli anni continuando a farlo crescere estate dopo estate.

Oggi abbiamo un festival che ha degli ospiti internazionali, che si svilupperà anche in due notturne che saranno bellissime. Tantissimi ragazzi partecipano con gioia nonostante il caldo tremendo di questi giorni. Abbiamo un festival che si sta consolidando, unico nel Sud e che continuerà a crescere, sono certo, anche nei prossimi anni.”

Le parole del primo cittadino evidenziano la volontà di rendere il Festival degli Aquiloni un appuntamento stabile del calendario turistico e culturale di Catanzaro, capace di richiamare ogni anno un pubblico sempre più ampio.

Aquilonisti da Italia, Francia e Colombia per un’edizione sempre più internazionale

Uno degli elementi distintivi dell’edizione 2026 è stata la forte presenza internazionale.

Accanto agli aquilonisti italiani, protagonisti sin dalle prime edizioni, sono arrivati anche ospiti provenienti dalla Francia e dalla Colombia. Tra loro anche un professionista francese, organizzatore di uno dei più importanti festival mondiali dedicati agli aquiloni, e un’aquilonista colombiana che ha regalato al pubblico esibizioni particolarmente suggestive.

Dopo qualche ora di attesa dovuta alle condizioni del vento non ottimali, il cielo di Giovino si è riempito di aquiloni di grandi dimensioni, figure artistiche e installazioni spettacolari. Grande successo anche per gli appuntamenti serali con gli aquiloni luminosi, che hanno regalato immagini di forte impatto visivo trasformando il lungomare in uno scenario ricco di colori e giochi di luce.

Nunzio Belcaro: “L’inclusione è il vero motore del Festival”

Oltre allo spettacolo, il Festival degli Aquiloni di Catanzaro continua a distinguersi per la sua forte dimensione sociale.

L’assessore alle Politiche Sociali Nunzio Belcaro ha sottolineato come la manifestazione rappresenti un luogo di incontro e partecipazione aperto a tutti.

“Il Festival degli Aquiloni di Catanzaro quest’anno è anche festival internazionale grazie ad una delegazione di aquilonisti francesi e colombiani. Ma soprattutto il quarto anno del Festival degli Aquiloni continua a caratterizzarsi anche come festival dell’inclusione. Qui le bambine, i bambini, le ragazze, i ragazzi stanno bene, si sentono tutti insieme indistintamente felici.

E allora abbiamo pensato che tutti i centri che si occupano dei minori, le nostre attività di dispersione scolastica e la novità di quest’anno, anche la nostra attività del progetto Destinazione è stata presente qui ed è protagonista ai laboratori e alla festa che genera il colore di questo festival che è meraviglioso, davvero.

L’appuntamento è a questa sera alle 21.30 con gli Aquiloni notturni che sono uno spettacolo bellissimo e domani il vento sarà di mare, sarà più tenue e permetterà agli aquilonisti che sono di fama mondiale di far volare tutte le centinaia di aquiloni che hanno portato qui per uno spettacolo instagrammabile del cielo di Catanzaro che farà un po’ il giro del mondo.”

Oltre 600 aquiloni realizzati dai bambini nei laboratori creativi

Tra le iniziative più apprezzate figurano i laboratori dedicati ai più piccoli, autentico cuore della manifestazione.

Nel corso della prima giornata sono stati costruiti oltre 600 aquiloni, grazie alla partecipazione di bambini provenienti da tutti i quartieri della città. Un dato che testimonia il successo dell’iniziativa e la capacità dell’evento di coinvolgere famiglie e giovani in un’esperienza condivisa.

I laboratori hanno visto la partecipazione dei centri che operano con i minori, dei campi estivi organizzati nei quartieri cittadini e dei ragazzi coinvolti nel progetto DesTEENazione – Desideri in azione, nato per contrastare la dispersione scolastica, favorire il benessere giovanile e promuovere l’inclusione sociale.

Belcaro ha ribadito il significato più profondo della manifestazione.

“I bambini restano il cuore del festival. Anche quest’anno i laboratori sono andati benissimo, affollati al punto da arrivare a costruire circa seicento aquiloni in un giorno. Bambini arrivati da ogni quartiere cittadino senza distinzioni di sorta, perché è questo il senso vero dell’iniziativa: mettere tutti intorno allo stesso tavolo a condividere la gioia di stare insieme, che non conosce differenze sociali o di altra natura.

Personalmente ne sono strafelice, perché vuol dire che abbiamo visto giusto sin dall’inizio nel coinvolgere, insieme con la nostra squadra storica, i centri che si occupano di minori a rischio, dei campi estivi per quelli che risiedono nei cosiddetti quartieri difficili. Quest’anno, poi, abbiamo affiancato i ragazzi che curano il nostro progetto DesTEENazione – Desideri in azione, finalizzato a contrastare la dispersione scolastica e promuovere l’inclusione sociale e il benessere giovanile. E inclusione è la parola giusta per definire il nostro Festival degli Aquiloni. Inclusione, che vuol dire tanta, tanta gioia di vivere.”

Seconda giornata tra nuovi voli e spettacoli sul mare di Giovino

Il Festival degli Aquiloni 2026 prosegue con una seconda giornata ricca di appuntamenti. Il programma prevede nuovi laboratori dedicati ai bambini, dimostrazioni degli aquilonisti internazionali e ulteriori esibizioni sia durante il giorno sia nelle ore serali.

Le condizioni meteo, con l’arrivo di correnti provenienti dal mare, sono considerate particolarmente favorevoli per il volo degli aquiloni di grandi dimensioni, offrendo al pubblico uno spettacolo ancora più coinvolgente.

Il Festival degli Aquiloni rafforza l’immagine di Catanzaro

Negli anni il Festival degli Aquiloni di Catanzaro è riuscito a trasformarsi da semplice manifestazione estiva a vero strumento di promozione del territorio. L’evento coniuga turismo, famiglia, sport, cultura, inclusione sociale e valorizzazione della spiaggia di Giovino, contribuendo a raccontare una città dinamica e sempre più capace di attrarre visitatori.

Grazie alla partecipazione di aquilonisti di livello internazionale, al coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e delle realtà educative, il festival continua a consolidarsi come uno degli appuntamenti estivi più originali e riconoscibili del Sud Italia, portando l’immagine di Catanzaro ben oltre i confini della Calabria.

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