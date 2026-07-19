Riaperto dopo oltre vent’anni il canale della Timpa del Salto

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Dopo oltre vent'anni di inattività, il canale della Timpa del Salto è stato nuovamente messo in esercizio. Un risultato raggiunto al termine di una settimana di intenso e complesso lavoro da parte del Consorzio di Bonifica della Calabria, che ha operato con uomini e numerosi mezzi per ripristinare il passaggio dell'acqua.

SORICAL ha ripristinato alcune vasche del CORAP che costituiranno una ulteriore riserva idrica per l’impianto di potabilizzazione.

L'intervento rappresenta una risposta concreta all'emergenza determinata dal danneggiamento della condotta in acciaio dell'acquedotto. Il ripristino del vecchio canale consentirà infatti di convogliare temporaneamente il flusso idrico, bypassando il tratto interessato dalla rottura e contribuendo così a garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico ai territori interessati.

Un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione istituzionale tra il Consorzio di Bonifica, i Comuni interessati, Sorical e alla disponibilità di A2A che, accogliendo la richiesta avanzata nell'ambito dell'emergenza, ha sospeso i rilasci dell'impianto Neto, permettendo lo svolgimento in sicurezza delle operazioni..

“In questi giorni siamo stati costantemente in contatto con tutti i soggetti coinvolti, seguendo passo dopo passo l'evolversi della situazione e lavorando senza sosta per individuare la soluzione più rapida ed efficace possibile. Il ritorno dell'acqua nel canale della Timpa del Salto rappresenta un risultato importante, frutto di un grande lavoro di squadra. Desidero ringraziare il Consorzio di Bonifica , SORICAL, A2A per la disponibilità dimostrata, la Regione Calabria, i tecnici, gli operatori e tutti coloro che hanno lavorato con professionalità e spirito di servizio per affrontare questa emergenza. Sappiamo che il percorso non è ancora concluso, ma oggi compiamo un passo decisivo per tutelare l'approvvigionamento idrico della nostra comunità ”, dichiara il Sindaco Voce

L'Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l'evolversi della situazione fino al completamento degli interventi strutturali necessari per il ripristino definitivo della condotta.